تقنية

“رام 12 جيجابايت وسطوع جنوني” الإعلان عن هاتف vivo S18 عملاق الفئة المتوسطة من فيفو

أحمد محمد عبد الشافي

أعلنت فيفو عن هاتف فيفو s18 الجديد، ومن المثير معرفة إمكانيات هذا الوحش، الذي يأتي مع رام عملاقة بحجم 12 جيجابايت، بالإضافة إلي شاشة عملاقة، ويتميز vivo S18 ببطارية ممتازة، بالإضافة إلى كثير من المميزات الجبارة في هذا الهاتف، وأهمها سطوع الشاشة الذي يصل إلي 2800 شمعة، والآن إليك سعر ومواصفات فيفو s18 مع مراجعة لاهم المميزات والعيوب.

فيفو s18

فيفو s18

مواصفات فيفو s18

GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G  الشبكة 
164.4 x 75.1 x 7.5 mm (about 0.3 in)  الأبعاد 
185g  الوزن 
AMOLED, 1B colors, 120Hz, 2800 nits  نوع الشاشة 
6.78 inches  حجم الشاشة 
1260 x 2800 pixels  دقة الشاشة 
ظهر من البلاستيك مع فريم من البلاستيك وحماية زجاجية للشاشة  حماية الشاشة 
Android 14, OriginOS 4  نظام التشغيل 
Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm)  المعالج 
لا يدعم تركيب كارت ذاكرة خارجي  كارت الذاكرة 
256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM  مساحة التخزين 
الأولى 50 ميجا بكسل والثانية 8 ميجا بكسل  الكاميرا الخلفية 
50MP  الكاميرا الأمامية 
5000 ملم  البطارية 
80 وات  سرعة الشحن 

 

فيفو s18

مميزات وعيوب vivo S18

  • لا يدعم مدخل 3.5 ملم.
  • يدعم تقنية NFC.
  • سرعة شحن سريعة جداً 80 وات.
  • سطوع جنوني يصل إلى 2800 شمعة.
  • يدعم سينسور الجيروسكوب وبصمة الإصبع.
  • شاشة أموليد ممتازة.
  • يدعم تصوير فيديوهات 4K.
  • متوفر بالألوان الأسود والأخضر والفضي والأزرق.
  • معالج أسطوري يدعم الأداء الثقيل وموفر في الطاقة.

سعر هاتف فيفو s18 هو 300 دولار، سعر الهاتف في السوق المصري من المتوقع أن يكون 12500 جنية مصري، سعر الهاتف بالريال السعودي هو 1200 ريال سعودي، قد تختلف الأسعار إختلاف طفيف بتغير سعر الصرف أو حسب عروض وتخفيضات المتاجر.

Vivo-S18

سعر هاتف فيفو s18

سعر هاتف فيفو s18 هو 300 دولار، سعر الهاتف في السوق المصري من المتوقع أن يكون 12500 جنية مصري، سعر الهاتف بالريال السعودي هو 1200 ريال سعودي، قد تختلف الأسعار إختلاف طفيف بتغير سعر الصرف أو حسب عروض وتخفيضات المتاجر.

Vivo-S18

Vivo-S18

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عن الكاتب:
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أحمد محمد عبد الشافي

الكاتب أحمد محمد، أعمل بمجال التدوين والنشر منذ عدة سنوات، وأعشق هذا المجال، بجانب تخصصي في علوم الكمبيوتر.

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تعليق 1
  1. abwfarsalarhby6@gmail.com يقول

    علي عبدالله عايض ماهر

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