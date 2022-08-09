راقب واتس اب بهذه التطبيقات الرائعة والموثوقة

انعدام الثقة ووجود الشكوك بين بعض المستخدمين لتطبيق الواتس اب قد يكون السبب الرئيسي لقيام العديد لعمل مراقبة الواتس من خلال الرقم، حيث قد يرغب البعض في مراقبة تحركات الشخص المستهدف بالإضافة لرغبة أولياء الأمور في معرفة نشاطات أبنائهم ومراقبة تحركاتهم على الواتس اب، لذا استحضرنا لكم بعض أفضل البرامج المجانية والتي ستفتح لكم مجالات المراقبة والتجسس على من ترغب في تقفي آثاره على برنامج الواتس اب خاصة من خلال رقم الهاتف.

اولاً:- تطبيق Wlog لمراقبة الواتس اب

يتميز تطبيق Wlog بالعديد من المزايا التي تجعله متفردًا بين باقي البرامج الأخرى، حيث يتميز التطبيق بواجهة جدًا سهلة وبسيطة وتساعدك على استخدامه ببساطة.

إمكانية استخدامه بالمجان تُعد من أهم مزياه التي لا حصر لها.

يقدم التطبيق خدماته بدقة عالية وجودة متميزة.

يتميز التطبيق بسهولة العمل، فكل مهمتك تتمثل في تسجيل رقم الهاتف الخاص بالشخص المراد مراقبته وكشف ما يخبئه عن الجميع.

ثانيًا تطبيق Whatsplus last seen Tracker

عند التعامل مع تطبيق Whatsplus last seen Tracker كل ما عليك هو إدخال اسم الشخص المراد مراقبته ثم اسم البلد من ضمن قائمة البلدان ثم تسجيل رقم الضحية بالكامل ثم النقر على زر التالي Next.

التطبيق يتميز بميزة قفل التطبيق برمز كلمة مرور حتى يعمل على منع المتطفلين من التسلل وجعل مراقبتك سرية للغاية.

ثالثًا:- تطبيق onlog