رابط واتس ويب لتشغيل برنامج الواتساب على الكمبيوتر بكل سهولة

عدد كبير من الأشخاص يبحثون عن رابط واتس ويب WatsApp web وذلك من أجل تشغيل البرنامج علي الكمبيوتر بدلا من النظر مرات عديدة في المحمول كلما جاءت رسالة جديدة عليه، ومن هنا يقدم لكم موقع نجوم مصرية أفضل طريقة للتسجيل في الواتساب ويب واستخدامه عبر الكمبيوتر في أي مكان تريدونه سواء في المنزل أو في الكافية أو في مكان العمل، ومتاح للحواسب التي تعمل بنظام mac أو نظام windows ومن جانب أخر متاح للهواتف التي تعمل بنظام الأندرويد وios ،ومن هنا يجب عليك الدخول على موقع whatsapp web واتباع بعض التعليمات.

رابط الدخول إلى واتس ويب whatsapp web

1- يمكن للشخص الدخول على رابط واتس ويب من هذا الرابط كما هو موجود في الصورة السابقة.

2-لا بد من فتح برنامج الواتساب من الحمول الخاص به.

3-عندما يفتح الواتساب من محموله يقوم بالبحث عن قائمة الإعدادات واختيار واتس ويب.

4- عليك استخدام هاتفك الذكي حتي تقوم بتصوير الرمز الموجود أمامك على شاشة الحاسوب، وهذا الرمز يحتوي على كود يجعل جهازك الحاسوب يفتح البرنامج بكل سهولة ويسر.

5- وعندما تنتهي من استخدام البرنامج عليك الذهاب إلى الإعدادات أو Settings الموجودة على المحمول الخاص بك.

6- عليك القيام بالخروج من جميع الحواسب التي قمت بالتسجيل فيها من قبل.

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تنزيل واتس ويب Whatsapp web على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

عندما تريد أن تقوم بتنزيل برنامج واتس ويب Whatsapp web على جهازك الحاسوب فهناك بعض أنظمة التشغيل على ويندوز متاح لهم تنزيل برنامج واتس ويب Whatsapp web على جهازهم مثل كما تقوم بتنزيل التطبيق على المحمول الخاص بك وتفتح الواتس اب في أي وقت تريد ولا يشترط فتح جهازك المحمول، وهناك طريقة أخري تلزمك بضرورة فتح المحمول الخاص بك طوال استخدام الواتس اب على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، ويجب عليك الحرص بشكل دائم من تسجيل الخروج من برنامج واتس ويب Whatsapp web من على الحاسوب الخاص بك حتي تحمي حسابك من القرصنة أو الإصابة بأي فيرس.

عيوب يمكن أن تلاحظها في واتس ويب

1-لا يمكنك أن تقوم بإنشاء group أو مجموعة للدردشة أثناء فتحك لبرنامج واتس ويب، ولكن هذه الميزة متاحة فقط من خلال هاتفك الذكي فقط.

2- لا يمكنك تغيير صورتك على برنامج الواتس اب من خلال واتس ويب، من جانب أخر لا يمكنك تغيير حالتك اليومية والتي تسمي status ولكن تلك الممميزات متاحة فقط من خلال برنامج واتس اب على هاتفك الشخصي.

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واتساب ويب أيفون

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