رابط واتساب ويب wahtsaap للدخول على التطبيق عبر الكمبيوتر وكيفية استخدامه بأسهل طريقة

رابط واتساب ويب wahtsaap لفتح التطبيق عبر الكمبيوتر من أهم الروابط التي يبحث عنها عشاق تطبيق المحادثات الأكبر والأشهر واتساب وهو مهم جدًا لأنك تستطيع عبره أن تفتح تطبيق واتساب بكل سهولة وتدخل عليه وتجري محادثاتك من عليه بدون أي مشكلة ولكن بشرط أن تكون قد فتحت تطبيق واتساب أولًا على الهاتف الذكي الخاص بك، وبعد ذلك تتبع مجموعة من الإجراءات سنذكرها في التقرير التالي ستمكنك من أن ترسل الرسائل وتستقبلها على جهاز الكمبيوتر كما يمكنك أن ترسل الإيموجي والصور وملصقات واتساب بكل سهولة ويسر أيضًا فتابعونا.

رابط واتساب ويب wahtsaap لفتح الواتس اب على الكمبيوتر باللغة العربية

رابط واتساب ويب wahtsaap هو الرابط التالي: https://web.whatsapp.com/ بعدما تقوم بفتحه ستجد الشاشة الموجودة في الصورة التالية ويوجهك بكل سهولة أولًا: تقوم بعملية فتح الواتساب على هاتفك المحمول الذكي، ثانيًا: تقوم بالضغط على خيار ( القائمة) وهي ثلاثة نقاط فوق بعضها البعض مرتبة رأسًا أو يمكنك الضغط على علامة الإعدادات التي تكون على شكل الترس وتختار واتساب ويب web whatsaap وعلى اليسار ستجد علامة واتساب وتشفير تفتح عبره الكاميرا وتستخد الهاتف المحمول من أجل مسح الرمز المربع الموجود على شمال الشاشة بكل سهولة، ولا تنسى بعدما تفتح رابط واتساب ويب wahtsaap أن تضغط على خاصية الاحتفاظ بتسجيل الدخول بحيث لا تكرر العملية كُل مرّة.

رابط واتساب ويب wahtsaap من الروابط التي من المفترض أن تنتهي ولا يتم استخدامها بهذه الطريقة السابقة في المستقبل لأن مطوري برنامج واتس اب يسعون إلى أن يستطيع المستخدم فتح واتساب بدون شرط أن يكون مرتبط بالهاتف فمعلوم أن رابط واتساب ويب wahtsaap لا يمكن فتحه إلا بالدخول على التطبيق بصورة أولية من خلال الهاتف الذكي.

كيف تفتح رابط واتساب ويب watsaap من خلال الكمبيوتر باللغة الانجليزية

لفتح واستخدام رابط واتساب ويب wahtsaap تضغط على أعلى يسار الشاشة على القائمة وهي ثلاث نقاط فوق بعضها بصورة افقية ثم تضغط على كلمة WhatsApp web وبعدها تدخل على رابط واتساب ويب وتفتح بعملية المسح بالكامير على الكود الموجود وبهذا تكون قد دخلت وتستخدمه بكل سهولة.