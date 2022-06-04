من أكثر الأشياء التي يتم البحث عنها عبر محرك البحث الشهير جوجل هو رابط فتح حظر السناب، وأيضًا البحث عن خطوات إلغاء الحظر عن الحساب بالتفصيل، حيث يعتبر حظر تطبيق سناب شات من الأمور المقلقة بشكل كبير لمستخدمي التطبيق حول العالم، خاصة إننا نعلم جيدًا قيمة تطبيق السناب شات Snapchat، فهو من التطبيقات الهامة والتي انتشرت بشكل واسع وأصبح لها عشرات الملايين من المستخدمين حول العالم عامة والخليج العربي خاصة، ولكي تتمكن جيدًا من فهم الموضوع من كل جوانبه والتوصل لمعرفة رابط فتح حظر السناب، ينبغي علينا أولاً معرفة الأسباب التي قد تؤدي إلى حظر تطبيق السناب شات والذي يؤدي به لإتخاذ هذا القرار الصادم للمستخدم.

أسباب حظر سناب شات

قبل الخوض معًا في معرفة رابط فتح حظر السناب وهو موضوع مقال اليوم، ينبغي علينا وكالعادة أن ندرك ماهية الأسباب التي تؤدي إلى حظر تطبيق سناب شات، وذلك من خلال السطور القادمة حيث سنستعرض جزء من هذه الأسباب حتى يحذر المستخدم من الوقوع فيها وحتى لا يتعرض لحظر لحسابه على السناب، وبعض هذه الأسباب كالتالي :-

القيام بتثبيت بعض الإضافات والأدوات التي تعمل على التطبيق.

عدم قيام المستخدم بتفعيل سناب شات بالبريد الإلكتروني أو رقم الجوال.

مخالفة بعض سياسات استخدام تطبيق سناب شات.

القيام بتثبيت بعض التطبيقات الغير رسمية وفي نفس الوقت تحمل اسم سناب شات.

القيام بنشر مكثف وبشكل غير طبيعي مما يجعل من السناب يشعر وكأنك روبوت فيتم الحظر على الفور.

قيام المستخدم بتثبيت بعض أدوات حفظ الصور والفيديوهات تلقائيًا من تطبيق السناب شات.

ومن هنا نستطيع التطرق لموضوع اليوم والذي شغل تفكير العديد من الأشخاص وهو رابط فتح حظر السناب.

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كيفية فك حظر سناب شات

في البداية وقبل التطرق لخطوات فك حظر سناب شات عبر رابط فك حظر السناب، يجب على المستخدم إلغاء تثبيت بعض هذه الأدوات التي قد تؤدي إلى الحظر، وقراءة تلك الاسباب جيدًا وإلغائها إذا كانت من ضمن الأشياء المثبتة على هاتفك، لتأتي بعد هذه الخطوة معرفة كيفية الدخول على رابط فتح حظر السناب والتي سنتعرف عليها خلال الخطوات التالية.

رابط فك حظر السناب

الآن تستطيع فك حظر حساب السناب وخاصة بعد مرو 12 ساعة من الحظر، وذلك لأن مدة الحظر الأول التي تفرضها سياسة سناب شات تتراوح ما بين 8 إلى 12 ساعة، لذا تستطيعوا الدخول على رابط فتح حظر السناب عبر استخدام أي متصفح أو الآيباد أو الاندرويد أو الايفون والقيام الخطوات التالية بالترتيب :-

القيام بتسجيل الدخول على حسابك على السناب شات وكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

الدخول على خيار” أنا لست برنامج روبوت”.

سيتم الانتقال بك إلى صفحة التأكيد، وهنا ينبغي عليك اختيار الصور الموضحة مثل صور اشارات المرور أو السيارات وغيرها من الصور ثم التحقق.

ستفتح لك نافذة جديدة قم باختيار “إدارة حسابي” ثم اختيار ” إلغاء قفل حسابي”.

ستفتح لك مباشرة صفحة جديدة بها بعض الملاحظات والتي تؤكد لك أن حساب السناب الخاص بك وقع عليه الحظر.

بأسفل الصفحة ستجد أيقونة ” إلغاء القفل” وذلك للقيام بفك حظر حساب السناب الخاص بك عبر رابط فتح حظر السناب.

إذا ظهرت لك رسالة خطأ، ينبغي عليك الإنتظار لمدة 12 ساعة حيث تُعد هذه المدة هي مدة الحظر الإجبارية من تطبيق السناب شات.

إلى هنا نكون قد وصلنا للنهاية بعد معرفة بعض أسباب حظر حساب السناب شات، وأيضًا التوصل لمعرفة رابط فتح حظر السناب نتمنى أن تكونوا قد استفدتم من موضوع اليوم، وإذا كان لديكم بعض الاستفسارات فاتركوها بالتعليقات وسنحاول الإجابة عليها.