يستطيع الجميع وبكل سهولة استخدام رابط حذف حساب انستقرام نهائيًا أو مؤقتا، حيث بمجرد خطوات بسيطة وسهلة يمكنك تفعيله، خاصة إذا كانت المنصة قد تحولت لمصدر إزعاج لك أو مصدر قلق مما يجعل البعض يلجأ لتعطيل الحساب ولو بشكل مؤقت، وهذا ما سنتناوله اليوم حيث سنقوم بتوضبح رابط حذف حساب انستقرام نهائيًا وأيضًا بشكل مؤقت.

رابط حذف حساب انستقرام

تتيح لك منصة انستقرام إمكانية تعطيل أو حذف الحساب المتواجد على التطبيق بشكل مؤقت مع الحفاظ على جميع بياناتك وأيضًا المحتوى الذي يضمه الحساب، وفي حالة استرجاعك له ستجد كل ما عليه من محتوى ومقاطع فيديو محفوظة ومتواجدة بشكل كامل ومحمي تمامًا، هذا بالإضافة لتواجد المنشورات والتعليقات واسم المستخدم كما ستجد تسجيلات الإعجاب كما هي، ويتم تعطيل الحساب بشكل مؤقت من خلال هذا الرابط، أما إذا رغبت بحذف الحساب بشكل نهائي فيمكنك من خلال هذا الرابط.

كيفية تعطيل حساب انستقرام

من خلال الخطوات التالية والتي ستعرفك كيفية تعطيل الحساب بشكل مؤقت كالتالي:-

قم بالتوجه إلى انستقرام ويب.

تسجيل الدخول إلى الحساب.

النقر على صورة الملف الشخصي.

الضغط على كلمة Edit profile.

قم بالتمرير لأسفل ثم النقر على رابط تعطيل الحساب المؤقت.

قم بتوضيح سبب التعطيل من خلال القائمة التي ستظهر لك في شكل سؤال why are you disabling your account؟

قم بإدراج password الخاصة بك.

النقر على كلمة ( تعطيل الحساب المؤقت).

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كيفية حذف حساب انستقرام نهائيًا

رابط حذف حساب انستقرام نهائيًا، حيث تُعد مسألة حذف الحساب أمر يبحث عنه من يريد مغادرة الانستقرام بلا عودة، لهذا وفرت شبكة الانستقرام إمكانية حذف الحساب بشكل نهائي من خلال الخطوات التالية:

الولوج إلى رابط حذف حساب انستقرام نهائيًا.

قم بالدخول إلى الحساب من خلال كتابة بياناتك الخاصة.

قم بتوضيح سبب الحذف من خلال القائمة المنبثقة أمامك.

قم بإعادة تسجيل كلمة المرور في المربع المخصص لها.

قم بالنقر على زر Permanently Delete My Account وذلك لتتمكن من حذف الحساب بشكل نهائي.

ملاحظة

عند قيامك بهذه الخطوات ستفقد معها كافة الفيديوهات والصور والبيانات الخاصة بك على الانستقرام.

لن تتمكن من استخدام البريد الإلكتروني أو اسم المستخدم في اي حساب أخر.

لن تستطيع استرجاع الحساب المحذوف مرة أخرى أو تفعيله من جديد.

كيفية قفل الخاص في انستقرام

تسجيل دخول إلى حساب انستقرام عبر التطبيق في هاتفك.

النقر على الصورة الشخصية.

النقر على ( المزيد).

الضغط على الإعدادات.

الضغط على الخصوصية.

اختيار حساب خاص وقم بتفعيله.

هذه الطريقة تُستخدم في حالة رغبة البعض في عدم السماح لأي شخص من غير الأصدقاء مشاهدة ما يتم نشرة على الحساب الشخصي الخاص بك، فقط من يمكنهم الدخول هم الأصدقاء، بهذا الشكل نكون قد وصلنا لنهاية موضوع اليوم والذي تحدثنا فيه عن رابط حذف حساب انستقرام اما بشكل نهائي أو مؤقت.