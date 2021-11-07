كيفية استبدال هاتفك القديم بـ هواوي نوفا nova 9 في السعودية| والحجز بالأسعار

بعد طول ترقب وانتظار، تبدأ شركة هواوي الصينية الرائدة في صناعة الهواتف الذكية، في استقبال طلبات الحجز للحصول على هاتفها الأسطوري الجديد nova 9 في السعودية، بعد إطلاقه رسميًا خلال الأيام الماضية، وسط توقعات بأن يتم نفاذ الكمية الأولى للحجز فور تفعيل الرابط الذي تم تحديد يوم السابع عشر من شهر نوفمبر الجاري 2021، موعدًا لبدء الحجز على الكميات المتوفرة، حيث يتمتع الجوال بالعديد من المواصفات الرائعة التي نالت إعجاب الكثيرين، لاسيما بطاريته الكبيرة التي تدوم بالشحن طوال اليوم، والتي تدعم الشحن السريع بقوة 66 وات.

مواصفات HUAWEI nova 9

يتميز هاتف هواوي نوفا 9 بالعديد من المواصفات الرائعة، والتي أوضحناها لكم بالتفاصيل خلال مقال سابق، بالإضافة إلى تصميمه الرفيع للغاية ووزنه النحيف والخفيف، وألوانه الرائعة الزاهية، بجانب قدرات تصويرية مدهشة بكاميرا رئيسية بقوة 50 ميجابكسل، وتصوير خاص بكاميرا السيلفي بدقة 32 ميجابكسل، بخلاف شاشته المنحنية ذات الألوان الحقيقية والتي يبلغ معدل تحديثها 120 هرتز في الثانية، ويُمكنكم الإطلاع على جميع المواصفات من خلال:

هواوي تُطلق هاتف HUAWEI nova 9.. بألوان جديدة وميزات مبتكرة وتصميم عصري

هاتف هواوي الأسطوري nova 9 Pro.. بتصميم أنيق وقوة شحن رهيبة وسعر مثالي

سعر جوال نوفا 9

يُسجل هاتف هواوي نوفا 9 الجديد في المملكة العربية السعودية سعر 1899 ريال سعودي، كما يُمكن الحصول عليه بالتقسيط من خلال الفروع المعتمدة ومن خلال مكتبة جرير والبنوك، مع العلم أنه سيتم توزيع العديد من الهدايا المجانية بقيمة 883 ريال تقريبًا، تتضمن سماعات وفلاشات وغيرها.

رابط حجز هواوي نوفا 9

تمر عملية الحجز والحصول على هاتف هواوي الجديد عبر الموقع الرسمي لـ هواوي السعودية بـ 4 مرحلة مختلفة:

تبدأ بالاشتراك في 31 أكتوبر من خلال الرابط الآتي: https://consumer.huawei.com/sa/offer/nova-9 ثم دفع المقدم في 9 نوفمبر. ثم الحجز الرسمي في 17 نوفمبر. ثم البيع المباشر في 25 نوفمبر. إمكانية الحصول على عروض الحزم الموضحة بالصورة التالية:

مزايا الحجز المقدم واستبدال جهازك القديم

وفي حالة الحجز المقدم، يُمكنك الحصول على العديد من المزايا الموضحة في الصور التالية، مثل الحصول على الرعاية الخاصة من نوفا 9، مع إمكانية الحصول على ساعة الحظ والفوز بنسخة ميت 40 برو، كذلك استبدال هاتفك القديم مقابل خصم 200 ريال سعودي، وأخيرًا اختيار لون الهاتف.