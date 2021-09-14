رابط تحميل لعبة ببجي موبايل التحديث الجديد 2021 لجميع الاجهزة

تعتبر لعبة ببجي موبايل من أفضل الألعاب عالمياً، حيث انتشرت اللعبة في جميع أنحاء العالم وخاصة في الوطن العربي، ولوحظ ازديدا مؤشرات البحث عن اللعبة في حين إعلان الشركة المطورة عن نزول التحديث الجديد من اللعبة، والذي يحمل العديد من المميزات والأطوار الجديد التي تزيد من جمال اللعبة وتزيدها تشويق، فاليوم سوف نستعرض لكم من خلال موقع نجوم مصرية رابط تحميل لعبة ببجي موبايل، وخطوات التحميل على جهازك الذي يعمل بكلا نظامي التشغيل الأندرويد والأيفون.

تحميل لعبة ببجي موبايل التحديث الجديد 2021:

تجذب لعبة ببجي موبايل الأشخاص من خلال إضافة المميزات الجديدة والتي تجعل اللعبة أكثر حماساً ولتوفر المتعة للاعبين، حيث تصنف اللعبة بأنها من الألعاب الحربية والقتالية والأكثر واقعين من بين الألعاب المنافسة الأخرى، تدور فكرة اللعبة حول الهبوط من طائرة تحمل 100 شخص في أرض كبيرة يبدأون بجمع الموارد والأسلحة والدروع والحقائب الطبية، يجب عليك الانتباه انه عند مرور الوقت تأخذ الدائرة بالضيق، ويجب عليك أن تحافظ على حياتك فشعار اللعبة هو البقاء للأقوى والفائز من يقتل جميع الأعداء ويبقى للنهاية، قامت الشركة المطورة للعبة بعمل نسخة عديدة من اللعبة والتي كان أهمها لعبة ببجي موبايل الكورية، وببجي موبايل نيو ستيت.

رابط تحميل لعبة ببجي موبايل التحديث الجديد وخطوات التحميل:

يمكنك عزيزي الزائر اتباع الخطوات التالي للبدء بتحميل اللعبة على جهازك بأسهل طريقة:

قم بالدخول إلى الرابط في الجدول أدناه الخاص بتحميل اللعبة.

سوف تنتقل لصفحة اللعبة الرئيسية، قم بالنقر على أيقونة أحدث نسخة.

ثم قم بالقر على تثبيت في أسفل الصفحة.

سوف يستغرق التحميل بعض الدقائق.

اسم اللعبة PUBG MOBILE مساحة التحميل 175.6 ميجا بايت نظام التشغيل الأندرويد والأيفون ومحاكي كمبيوتر الإصدار آخر إصدار رابط التحميل لعبة ببجي موبايل التحديث الجديد 2021

مميزات التحديث الجديد للعبة ببجي موبايل 2021:

قام الفريق المبرمج للعبة ببجي موبايل بتنزيل تحديث جديد من اللعبة يحمل العديد من المميزات والإضافات الجديدة، وأتى أيضاً يحل جميع المشاكل التي تواجه اللاعبين، ومن هذه المميزات: