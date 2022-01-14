رابط تحميل تحديث ببجي موبايل 1.8 الجديد pubg mobile 2022

يبحث الكثير من عشاق ألعاب الفيديو عن رابط تحميل تحديث ببجي موبايل، حيث تعتبر من أفضل الألعاب القتالية والتي حصلت على المركز الأول من بين الألعاب المنافسة، حيث يبحثون عن أفضل الألعاب القتالية وهي لعبة ببجي موبايل، حصلت لعبة ببجي موبايل على العديد من الجوائز فقد تصدرت المراكز الأولى في تصنيف ألعاب الفيديو وحصلت على جائزة أفضل لعبة في عام 2021، وأكثر الألعاب تحميلاً، وكسرت حاجز المليار ونصف تحميل من قبل الأشخاص على هواتفهم المحمولة، وعلى أجهزة الكمبيوتر، فاليوم سوف نقدم لكم من خلال موقع نجوم مصرية أهم المميزات التي تقدمها اللعبة للمتابعين، وخطوات ورابط تحميل لعبة ببجي موبايل الأصلية على جهازك بالإصدار الجديد.

رابط تحميل تحديث ببجي موبايل 2022

بعدما تصدرت لعبة ببجي موبايل محركات البحث في الفترة الحالية، بسبب التحديث الجديد الرائع والذي يحتوي على إضافات خرافية، يتضمن التحديث الأخير لببجي وضعاً جديداً يتاح تنزيله والحصول عليه اعتباراً من تاريخ الثاني عشر حتى الثامن عشر من شهر يناير الجاري لعام 2022، يشترط توفير المساحة الكافية على الهاتف لعدم الوقوع في مشاكل التحميل، أكدت الشركة المطورة أيضاً على إمكانية فصل الوضعين المصنف وغير المصنف للاستمتاع بالمباريات، وستكون الخريطة الجديدة “ما بعد الصدمة” متاحة قريباً لجميع اللاعبين، وخريطة الساحة الجديدة 8 ضد 8 سانتوريني، يجب العلم أن تنزيل ببجي التحديث الجديد لا يتم الحصول عليها بشكل تلقائي، وإنما يجب تثبيته يدوياً من خلال الدخول إلى المتجر الإلكتروني للهاتف وإجراء عملية التحديث بالنقر على تحديث ببجي 1.7.

مميزات تحديث ببجي موبايل الجديد 1.8

يحتوي التحديث الجديد والذي سمي بتحديث سبايدر، لظهور شخصية سبايدرمان في اللعبة بشكل ممتع تجذب الأشخاص، فقد تم إضافة الكثير من الإعدادات كالآتي: