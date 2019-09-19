ذا فويس 2019 The Voice الموسم الخامس : موعد العرض والإعادة على قنوات mbc

أعلنت قنوات ام بي سي عن انطلاق منافسات الموسم الخامس من برنامج إكتشاف الاصوات الغنائية المتميزة الاشهر والاكثر مشاهدة ذا فويس The Voice يوم السبت 21 سبتمبر 2019 على قنوات ام بي سي 1 mbc و إم بي سي مصر mbc و ام بي سي 5 mbc و إم بي سي العراق mbc.







لجنة الحكام والمدربين في الموسم الجديد مكونة من نجوم الغناء أحلام و راغب علامة وسميرة سعيد , وتم تصوير حلقات الصوت وبس , واصبحت جاهزة للعرض , ليتنافس الجميع على أحلى موهبة غنائية للموسم الجديد ,

مواعيد عرض برنامج ذا فويس 2019 The Voice الموسم الخامس







تعرض الحلقة الجديدة عرض أول من برنامج ذا فويس الموسم الخامس على قنوات mbc1 و mbc5 و mbc مصر و mbc العراق

مواعيد العرض ( حلقات الصوت وبس والعروض المباشرة )







18.30 ( السادسة والنصف مساءاً ) بتوقيت جرينتش

19.30 ( السابعة والنصف مساءاً ) دول المغرب العربي

20.30 ( الثامنة والنصف مساءاً ) مصر وليبيا

21.30 ( التاسعة والنصف مساءاً ) توقيت السعودية

22.30 ( العاشرة والنصف مساءاً ) توقيت الامارات

مواعيد الإعادة ذا فويس 5 The Voice

قناة إم بي سي مصر mbc

الإعادة الأولى

–(22.30 بتوقيت جرينتش) العاشرة والنصف مساءاً

–(00.30 توقيت مصر ) الثانية عشر والنصف صباحاً

– ( 01.30 توقيت السعودية ) الواحدة والنصف صباحاً

الإعادة الثانية

( 09:30 بتوقيت جرينتش ) التاسعة والنصف صباحاً

( 11.30 توقيت مصر ) الحادية عشر والنصف صباحاً

( 12.30 توقيت السعودية ) الثانية عشر والنصف مساءاً

قناة إم بي سي مصر 2 mbc

الإعادة الأولى

–(17,00 بتوقيت جرينتش) الخامسة مساءاً

–(19.00 توقيت مصر ) السابعة مساءاً

– ( 20.00 توقيت السعودية ) الثامنة مساءاً

الإعادة الثانية

( 21 :30 بتوقيت جرينتش ) التاسعة والنصف مساءاً

( 23 .30 توقيت مصر ) الحادية عشر والنصف مساءاً

( 00.30 توقيت السعودية ) الثانية عشر والنصف صباحاً

قناة إم بي سي 1 mbc

(22.00 بتوقيت جرينتش) العاشرة مساءاً

(00.00 توقيت مصر ) الثانية عشر صباحاً

( 01.00 توقيت السعودية ) الواحدة صباحاً

قناة إم بي سي العراق mbc

(23.00 بتوقيت جرينتش) العاشرة مساءاً

( 01.00 توقيت مصر ) الواحدة صباحاً

(02.00 توقيت السعودية ) الثانية عشر صباحاً

قناة إم بي سي العراق mbc

الإعادة الأولى

–(22.30 بتوقيت جرينتش) العاشرة والنصف مساءاً

–(00.30 توقيت مصر ) الثانية عشر والنصف صباحاً

– ( 01.30 توقيت السعودية ) الواحدة والنصف صباحاً

الإعادة الثانية

( 09:30 بتوقيت جرينتش ) التاسعة والنصف صباحاً

( 11.30 توقيت مصر ) الحادية عشر والنصف صباحاً

( 12.30 توقيت السعودية ) الثانية عشر والنصف مساءاً