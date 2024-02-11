ديزني تستخدم الذكاء الاصطناعي لإطلاق أداة إعلانية جديدة على منصاتها الرقمية

تستفيد ديزني من الذكاء الاصطناعي (AI) لتقديم أداة إعلانية جديدة تهدف إلى تمكين العلامات التجارية من تخصيص إعلاناتها لتتناسب مع مزاج مشاهد محددة ضمن الأفلام أو البرامج التلفزيونية، هذه الأداة الابتكارية، المسماة “كلمات ديزني السحرية”، تمثل عهدًا جديدًا من الإعلانات السياقية على منصات بث ديزني الرقمية، ديزني+ وهولو، وتعد بثورة في كيفية عرض الإعلانات عبر منصات الشركة المباشرة للمستهلك.

آلية عمل “كلمات ديزني السحرية”:

باستخدام مزيج من الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، تحلل “كلمات ديزني السحرية” المشاهد عبر مكتبة المحتوى الواسعة لديزني، مصنفةً إياها لتحديد موضوعات المحتوى، والعلامات التجارية، والصور، والمزاج، تسمح هذه البيانات للعلامات التجارية بإنشاء إعلانات تتماشى مع مزاج وسياق مشاهد محددة، مقدمة مستوى جديد من الدقة في الإعلانات السياقية، من خلال تجاوز التوجيه الديموغرافي التقليدي، يمكن للمعلنين تخصيص حملاتهم بناءً على الصدى العاطفي والموضوعي للمحتوى الذي يشاهده الجمهور.

مزايا للمعلنين والمشاهدين:

تقدم هذه الأداة للمعلنين القدرة على استهداف الجماهير بشكل أكثر فعالية من التوجيه الديموغرافي العريض، مربطة الإعلانات بعواطف المستهلكين وزيادة صلة رسائل الإعلان، بالنسبة للمشاهدين، يعني ذلك إعلانات أكثر تناغمًا مع المحتوى الذي يتم تناوله، مما قد يؤدي إلى تجربة مشاهدة أكثر متعة وأقل تطفلاً.

المتبنون الأوائل والإمكانات المستقبلية:

تشارك Omnicom بين ست شركات إعلانية عالمية في مرحلة الاختبار المبكر لهذا المنتج الإعلاني، جنبًا إلى جنب مع Dentsu، GroupM، Horizon Media، IPG Mediabrands، وPublicis Media، الذي تم الكشف عنه الشهر الماضي في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية في لاس فيغاس، لاقت “كلمات ديزني السحرية” حماسًا من صناعة الإعلان، أبرزت ريتا فيرو، رئيسة مبيعات الإعلانات العالمية في ديزني، أن هذه الميزة تتيح للمعلنين تعظيم تأثير رسائلهم من خلال التناغم مع تجارب المشاهدين.

سياق استثمار ديزني في تكنولوجيا الإعلان:

يأتي استثمار ديزني في تكنولوجيا الإعلان في وقت يبتعد فيه المعلنون والمشاهدون عن التلفزيون التقليدي، على الرغم من انخفاض إيرادات الإعلان بنسبة تقارب 3% إلى 3.35 مليار دولار في الربع الأول من السنة المالية 2024، شهدت ديزني+ نموًا كبيرًا في إيرادات الإعلان، المقدرة بحوالي 790 مليون دولار العام الماضي من قبل eMarketer، جذبت نسخة ديزني+ المدعومة بالإعلانات أكثر من 1,000 معلن في الربع الأول، بزيادة عشرة أضعاف منذ إطلاقها، وفقًا للرئيس التنفيذي بوب آيغر، يضمن هذا النهج الثوري بقاء خدمات بث ديزني وجهة رئيسية للعلامات التجارية في السنوات القادمة.

تمثل “كلمات ديزني السحرية” تقدمًا كبيرًا في إعلانات البث، موفرة تجربة إعلانية أكثر شخصية وسياقية، من خلال استغلال الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، لا تعزز ديزني تجربة المشاهد فحسب، بل تقدم أيضًا للمعلنين أداة متطورة للوصول إلى جمهورهم المستهدف بفعالية، يبرز هذا النهج الابتكاري التزام ديزني بريادة تكنولوجيا الإعلان للمنصات المباشرة للمستهلك، محددًا معيارًا جديدًا للصناعة.