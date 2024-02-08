ديزني تستثمر 1.5 مليار دولار في Epic Games لخلق عالم ترفيهي وألعاب جديد

أعلنت ديزني عن استثمار ضخم قدره 1.5 مليار دولار في شركة Epic Games، صانعة لعبة Fortnite، مما يشير إلى تعاون استراتيجي لإنشاء عالم جديد كليًا للألعاب والترفيه في السنوات القادمة، يهدف هذا الشراكة إلى بناء عالم ألعاب وترفيه واسع ومفتوح يقدم فرصًا هائلة للمستهلكين للعب، والمشاهدة، والتسوق، والتفاعل مع المحتوى والشخصيات من ديزني، بيكسار، مارفل، حرب النجوم، وأفاتار.

عالم موحد للألعاب والترفيه:

من المقرر أن تعيد الشراكة بين ديزني وEpic Games تعريف المشهد الترفيهي والألعاب من خلال توفير منصة للاعبين لخلق قصص، وتجارب، والتعبير عن عشقهم بطرق ديزني الفريدة، مما يسمح بمشاركة المحتوى بالطرق المفضلة، أكد بوب آيغر، الرئيس التنفيذي لشركة ديزني، أن هذه العلاقة الجديدة تجمع بين العلامات التجارية والامتيازات المحبوبة ولعبة Fortnite الشهيرة لتقديم ألعاب وعالم ترفيهي محوري.

استخدام Unreal Engine للتوسع الإبداعي:

سيتم بناء العالم الترفيهي الجديد على Unreal Engine الرائدة من Epic Games، التي تستخدمها ديزني حاليًا لإنتاج الأفلام، وصناعة الألعاب الفيديو، والمحتوى داخل متنزهات ديزني الترفيهية عالميًا، تبني هذه الشراكة على تعاون سابق جلب شخصيات من مارفل، ترون، وحرب النجوم إلى Fortnite، مما يسلط الضوء على علاقة طويلة الأمد بين الشركتين.

الاستثمار والملكية:

يضع الاستثمار من ديزني قيمة كبيرة على Epic Games، التي تعد تنسنت وسوني من بين مساهميها الرئيسيين، مع حيازة تنسنت لـ 40% وسوني لأكثر من 5%، لم تكشف أي من الشركتين عن تقييم Epic Games بعد استثمار ديزني، مما يعكس الطبيعة الاستراتيجية للاستثمار على التفاصيل المالية.

رؤية لنظم بيئية قابلة للتشغيل البيني:

شارك تيم سويني، الرئيس التنفيذي لـ Epic Games، الرؤية لخلق نظام بيئي جديد كليًا، مستدام وقابل للتشغيل البيني يجمع بين مجتمعات ديزني وFortnite، تُعتبر هذه الشراكة خطوة هامة نحو بناء منصة موحدة تمزج بين العوالم الخيالية لديزني والتجربة التفاعلية لـ Fortnite.

مشاريع مماثلة:

تستحضر هذه الشراكة مقارنات مع شراكة Epic Games مع Lego، التي شهدت استثمارًا بقيمة 2 مليار دولار في عام 2022، مما أدى إلى إطلاق لعبة Lego Fortnite في وقت سابق من هذا العام، تدل هذه التعاونات على استراتيجية Epic Games للاندماج مع العلامات التجارية الأيقونية لإثراء تجربة الألعاب بالسرديات والشخصيات المألوفة.

يمثل استثمار ديزني في Epic Games مغامرة رائدة نحو خلق عالم موحد للألعاب والترفيه، من خلال الاستفادة من تكنولوجيا Epic Games ومكتبة ديزني الواسعة من الشخصيات والقصص، تتوق هذه الشراكة لتقديم تجارب غير مسبوقة للمستهلكين، ممزجة الألعاب التفاعلية مع السرد الغامر بطرق مبتكرة، تسلط هذه الشراكة الضوء على المشهد المتطور للترفيه والألعاب، حيث تتلاشى الحدود التقليدية لصالح خلق عوالم شاملة، جذابة، وتفاعلية.