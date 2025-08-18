دماغ الميكروويف المُطوَّر.. ثورةٌ كبرى في عالم التكنولوجيا

حقق باحثو جامعة كورنيل إنجازًا يفتح آفاقًا جديدة في عالم التكنولوجيا، أصبحت شريحة “دماغ الميكروويف” التي طوروها أول معالج في العالم قادر على معالجة إشارات البيانات فائقة السرعة وإشارات الاتصالات اللاسلكية في آنٍ واحد.

تصميم دماغ الميكروويف كدماغ حي

تتمتع هذه الشريحة التجريبية بالقدرة على التفكير كدماغ حي، مع التواصل لاسلكيًا كالراديو، وتُنجز كل هذه المهام في مساحة بحجم ساعة ذكية، مستخدمةً 200 ملي واط فقط من الطاقة، وهذا أقل بكثير من الطاقة التي تستهلكها الشبكات العصبية الرقمية المماثلة.

تتميز الشريحة بتصميم شبكة عصبية مستوحى من آلية عمل الدماغ، ومن خلال ربط مكونات الشريحة عبر موجهات موجية قابلة للتعديل، مكّنها الباحثون من تمييز الأنماط في البيانات والتعلم.

وعلى عكس المعالجات الرقمية التقليدية، تستطيع هذه الشريحة معالجة البيانات بعشرات الجيجاهيرتز باستخدام إشارات الميكروويف غير الخطية التناظرية، مما يزيل زمن الوصول أو الاختناقات.

يُكمّل هذا التفاعل المادي عملية استخلاص الميزات، التي تُجريها شبكات الذكاء الاصطناعي الرقمية على مستوى البرمجيات، على مستوى الأجهزة، لا تُحمّل البيانات إلى الذاكرة ثم تُعاود معالجتها، بل تُجري شبكة الموجات الدقيقة عملية الحساب مباشرةً، ولأن المكونات الصغيرة القابلة للتعديل داخل الشريحة يُمكنها تغيير مسارات الإشارة فورًا، فإن التبديل بين مهام الذكاء الاصطناعي المختلفة لا يتطلب تدريبًا مُسبقًا.

في الاختبارات المعملية، صنفت هذه الشريحة الجديدة الإشارات اللاسلكية بدقة 88% أو أكثر، هذه النتيجة تضعها على قدم المساواة مع الأنظمة الرقمية الأكبر حجمًا، علاوة على ذلك، تحقق ذلك دون الحاجة إلى دوائر إضافية أو أنظمة تصحيح أخطاء.

إن حساسية الأجهزة للتغيرات الصغيرة في سلوك الإشارة تجعل الشريحة مناسبة ليس فقط لتطبيقات الذكاء الاصطناعي ولكن أيضًا لتطبيقات مثل تتبع الرادار وفك تشفير القنوات الراديوية المزدحمة وأمان الشبكة.

على الرغم من أن المشروع لا يزال في مرحلة النموذج الأولي، إلا أنه يحظى بدعم مؤسسة كبرى مثل وكالة مشاريع البحوث الدفاعية المتقدمة (DARPA)، ويهدف الباحثون إلى دمج هذه التقنية مع أنظمة الموجات الدقيقة والأنظمة الرقمية الحالية.

في حال نجاح هذه التقنية، يُمكن إزالة الحواجز بين المعالج والهوائي، هذا يعني أن معالج هاتفك قد يكون أيضًا هوائيًا، أو أن ساعتك الذكية قادرة على العمل محليًا دون الحاجة للاتصال بالسحابة.