دليل مواعيد المسلسلات على قناة cbc و cbc دراما – فبراير 2021

بواسطة محمد عبد الرازق

قنوات سي بي سي و سي بي سي دراما تعتبر من القنوات التي استطاعت النجاح والحصول على نسب مشاهدة عالية خاصة قناة الدراما حيث تعتبر من واحدة من أهم القنوات الدرامية التي لها عدد كبير من المشاهدين والمتابعين، خاصة انها تنفرد في كثير من الأحيان بمسلسلات حصرية تنفرد بها وتنافس بها بقوة في أوقات مختلفة طوال العام.

دليل مواعيد المسلسلات على قناة cbc و cbc دراما - فبراير 2021 1 4/2/2021 - 11:52 ص
المحتويات إخفاء
1. موعد العرض والإعادة لمسلسلات cbc
2. موعد العرض والإعادة لمسلسلات cbc دراما
3. تردد قناة cbc دراما
4. الموقع الرسمي ووسائل التواصل الإجتماعي والبث المباشر لقناة cbc دراما

موعد العرض والإعادة لمسلسلات cbc

جدول يوضح المواعيد الكاملة للمسلسلات على سي بي سي بتوقيت مصر (+2 جرينتش )

إسم المسلسل موعد العرض الإعادة الأولى الإعادة الثانية أيام العرض تاريخ عرض الحلقة الأولى
بت القبائل 6 مساءاً 4.30 صباحاً 11  صباحاً من السبت للاربعاء 27 ديسمبر 2020
خيط حرير 7 مساءاً 3.30  صباحاً 12 ظهراً من السبت للاربعاء 6 يناير 2021
في بيتنا روبوت 8 مساءاً 2.30 صباحاً 1 ظهراً من السبت للاربعاء 24 يناير 2021

موعد العرض والإعادة لمسلسلات cbc دراما

جدول يوضح المواعيد الكاملة للمسلسلات على سي بي سي دراما بتوقيت مصر (+2 جرينتش )

إسم المسلسل موعد العرض الإعادة الأولى الإعادة الثانية الإعادة الثالثة أيام العرض تاريخ عرض الحلقة الأولى
الخروج 6 مساءاً 3 صباحاً 8  صباحاً 1 ظهراً يومياً 22 يناير 2021
بركة 7 مساءاً 1  صباحاً 7 صباحاً يومياً 19 يناير 2021
عائلة زيزو 8 مساءاً 2 صباحاً 6 صباحاً 11 صباحاً يومياً 3 فبراير 2021
بت القبايل 9 مساءاً 9 صباحاً 3 ظهراً من السبت للاربعاء 27 ديسمبر 2020
خيط حرير 10 مساءاً 10  صباحاً 4  مساءاً من السبت للاربعاء 6 يناير 2021
في بيتنا روبوت 11 مساءاً 5 صباحاً 2 مساءاً يومن السبت إلى الاربعاء 24 يناير 2021
عوالم خفية 12 منتصف الليل 4 صباحاً 12 ظهراً 5 مساءاً يومياً 3 فبراير 2021

تردد قناة cbc دراما

القناة تبث على التردد 11488 افقي

التردد الجديد 11785 رأسي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الموقع الرسمي ووسائل التواصل الإجتماعي والبث المباشر لقناة cbc دراما

الموقع الرسمي: www.cbc-eg.com/drama
البث المباشرلقناة سي بي سي دراما: www.cbc-eg.com/live/drama
الحساب الرسمي لقناة cbc دراما على موقع تويتر: twitter.com/CBCDrama
الحساب الرسمي لقناة cbc دراما على موقع انستجرام: www.instagram.com/cbcdrama
يمكنكم مشاهدة مسلسلات cbc دراما عبر الحساب الرسمي على موقع يوتيوب: www.youtube.com/CBCEgyptDrama
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محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر عام1981
خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001
اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .