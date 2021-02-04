دليل مواعيد المسلسلات على قناة cbc و cbc دراما – فبراير 2021
قنوات سي بي سي و سي بي سي دراما تعتبر من القنوات التي استطاعت النجاح والحصول على نسب مشاهدة عالية خاصة قناة الدراما حيث تعتبر من واحدة من أهم القنوات الدرامية التي لها عدد كبير من المشاهدين والمتابعين، خاصة انها تنفرد في كثير من الأحيان بمسلسلات حصرية تنفرد بها وتنافس بها بقوة في أوقات مختلفة طوال العام.
موعد العرض والإعادة لمسلسلات cbc
جدول يوضح المواعيد الكاملة للمسلسلات على سي بي سي بتوقيت مصر (+2 جرينتش )
|إسم المسلسل
|موعد العرض
|الإعادة الأولى
|الإعادة الثانية
|أيام العرض
|تاريخ عرض الحلقة الأولى
|بت القبائل
|6 مساءاً
|4.30 صباحاً
|11 صباحاً
|من السبت للاربعاء
|27 ديسمبر 2020
|خيط حرير
|7 مساءاً
|3.30 صباحاً
|12 ظهراً
|من السبت للاربعاء
|6 يناير 2021
|في بيتنا روبوت
|8 مساءاً
|2.30 صباحاً
|1 ظهراً
|من السبت للاربعاء
|24 يناير 2021
موعد العرض والإعادة لمسلسلات cbc دراما
جدول يوضح المواعيد الكاملة للمسلسلات على سي بي سي دراما بتوقيت مصر (+2 جرينتش )
|إسم المسلسل
|موعد العرض
|الإعادة الأولى
|الإعادة الثانية
|الإعادة الثالثة
|أيام العرض
|تاريخ عرض الحلقة الأولى
|الخروج
|6 مساءاً
|3 صباحاً
|8 صباحاً
|1 ظهراً
|يومياً
|22 يناير 2021
|بركة
|7 مساءاً
|1 صباحاً
|7 صباحاً
|يومياً
|19 يناير 2021
|عائلة زيزو
|8 مساءاً
|2 صباحاً
|6 صباحاً
|11 صباحاً
|يومياً
|3 فبراير 2021
|بت القبايل
|9 مساءاً
|9 صباحاً
|3 ظهراً
|من السبت للاربعاء
|27 ديسمبر 2020
|خيط حرير
|10 مساءاً
|10 صباحاً
|4 مساءاً
|من السبت للاربعاء
|6 يناير 2021
|في بيتنا روبوت
|11 مساءاً
|5 صباحاً
|2 مساءاً
|يومن السبت إلى الاربعاء
|24 يناير 2021
|عوالم خفية
|12 منتصف الليل
|4 صباحاً
|12 ظهراً
|5 مساءاً
|يومياً
|3 فبراير 2021
تردد قناة cbc دراما
القناة تبث على التردد 11488 افقي
التردد الجديد 11785 رأسي
معدل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ: 5/6