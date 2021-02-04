دليل مواعيد المسلسلات على قناة cbc و cbc دراما – فبراير 2021

قنوات سي بي سي و سي بي سي دراما تعتبر من القنوات التي استطاعت النجاح والحصول على نسب مشاهدة عالية خاصة قناة الدراما حيث تعتبر من واحدة من أهم القنوات الدرامية التي لها عدد كبير من المشاهدين والمتابعين، خاصة انها تنفرد في كثير من الأحيان بمسلسلات حصرية تنفرد بها وتنافس بها بقوة في أوقات مختلفة طوال العام.

موعد العرض والإعادة لمسلسلات cbc

جدول يوضح المواعيد الكاملة للمسلسلات على سي بي سي بتوقيت مصر (+2 جرينتش )

إسم المسلسل موعد العرض الإعادة الأولى الإعادة الثانية أيام العرض تاريخ عرض الحلقة الأولى بت القبائل 6 مساءاً 4.30 صباحاً 11 صباحاً من السبت للاربعاء 27 ديسمبر 2020 خيط حرير 7 مساءاً 3.30 صباحاً 12 ظهراً من السبت للاربعاء 6 يناير 2021 في بيتنا روبوت 8 مساءاً 2.30 صباحاً 1 ظهراً من السبت للاربعاء 24 يناير 2021

موعد العرض والإعادة لمسلسلات cbc دراما

جدول يوضح المواعيد الكاملة للمسلسلات على سي بي سي دراما بتوقيت مصر (+2 جرينتش )

إسم المسلسل موعد العرض الإعادة الأولى الإعادة الثانية الإعادة الثالثة أيام العرض تاريخ عرض الحلقة الأولى الخروج 6 مساءاً 3 صباحاً 8 صباحاً 1 ظهراً يومياً 22 يناير 2021 بركة 7 مساءاً 1 صباحاً 7 صباحاً يومياً 19 يناير 2021 عائلة زيزو 8 مساءاً 2 صباحاً 6 صباحاً 11 صباحاً يومياً 3 فبراير 2021 بت القبايل 9 مساءاً 9 صباحاً 3 ظهراً من السبت للاربعاء 27 ديسمبر 2020 خيط حرير 10 مساءاً 10 صباحاً 4 مساءاً من السبت للاربعاء 6 يناير 2021 في بيتنا روبوت 11 مساءاً 5 صباحاً 2 مساءاً يومن السبت إلى الاربعاء 24 يناير 2021 عوالم خفية 12 منتصف الليل 4 صباحاً 12 ظهراً 5 مساءاً يومياً 3 فبراير 2021

تردد قناة cbc دراما

القناة تبث على التردد 11488 افقي

التردد الجديد 11785 رأسي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الموقع الرسمي ووسائل التواصل الإجتماعي والبث المباشر لقناة cbc دراما

البث المباشرلقناة سي بي سي دراما: www.cbc-eg.com/live/drama

الحساب الرسمي لقناة cbc دراما على موقع تويتر: twitter.com/CBCDrama

الحساب الرسمي لقناة cbc دراما على موقع انستجرام: www.instagram.com/cbcdrama