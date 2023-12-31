دليل شامل لأفضل برامج التعليقات التوضيحية لملفات PDF لنظام التشغيل Windows

تعد ملفات PDF أحد التنسيقات الأكثر شيوعاً ملائمة لمشاركة المستندات وتخزينها، يمكن استخدامها لمختلف الأغراض، بما في ذلك العمل والدراسة والاستخدام الشخصي، إذا كنت بحاجة إلى إضافة تعليقات توضيحية إلى مستند PDF، فيمكنك استخدام أداة التعليق التوضيحي لملفات PDF، يمكن أن تساعدك هذه الأداة في المراجعة والتعليق والتمييز والتسطير والتوسط وإضافة نص وتوقيع ملفات PDF والمزيد.

ومع ذلك، يمكن أن يكون التعليق التوضيحي لملفات PDF أمرًا صعبًا إذا لم يكن لديك الأدوات المناسبة، على سبيل المثال، قد تتضمن أدوات PDF الأساسية القدرة على إضافة تعليقات توضيحية بسيطة مثل النصوص والأشكال، بينما قد تتضمن أدوات PDF المعقدة ميزات مثل القدرة على إضافة رسومات متحركة وتعليقات صوتية، قد تكون بعض أدوات PDF باهظة الثمن، بينما قد لا تكون أخرى موثوقة، لهذا السبب من المهم العثور على أفضل برنامج للتعليقات التوضيحية بتنسيق PDF لنظام التشغيل Windows والذي يمكنه تلبية احتياجاتك وتوقعاتك.

أحد التطبيقات الأكثر شعبية ومفيدة للتعليق على ملفات PDF التي يجب أن تفكر في استخدامها هو Advanced PDF Editor، إنه برنامج PDF متعدد الاستخدامات يوفر مجموعة واسعة من الميزات، بما في ذلك قراءة وتحرير وتحويل وضغط وتعليق على ملفات PDF، أفضل ما في الأمر هو أنه يدعم أيضًا معالجة الدفعات والتكامل السحابي.

ولكن هذا ليس برنامج إضافة التعليقات التوضيحية لملفات PDF الوحيد المتاح في السوق، فقد قمنا بمراجعة المزيد من هذه الأدوات التي توفر مجموعة واسعة من الميزات والوظائف لإنجاز المهمة، لذلك، دعونا نستكشفها بالتفصيل!

أفضل برامج التعليق التوضيحي لملفات PDF: المدفوعة والمجانية لعام 2024

تساعدك التعليقات التوضيحية لملفات PDF على إبراز المعلومات المهمة، أو تقديم التعليقات، أو التعبير عن أفكارك بشأن مستند PDF، فيما يلي بعض من أفضل الأدوات المتاحة لهذا الغرض:

1. Systweak PDF Editor

Systweak PDF Editor هو برنامج تعليق توضيحي لملفات PDF مبتكر جديد مصمم لتبسيط تجربة تحرير وتعليق ملفات PDF، توفر الأداة مجموعة واسعة من الميزات والوظائف، بما في ذلك القدرة على قراءة المستندات وتحريرها وتنظيمها وتحويلها والتعليق عليها وطباعتها بسهولة، كما يوفر وظائف متقدمة لتأمين الملفات الحساسة وحمايتها من الوصول غير المصرح به.

2. Wondershare PDFElement

Wondershare PDFelement هو برنامج شامل ومتكامل لقراءة ملفات PDF ومعالجتها، فهو يوفر مجموعة واسعة من الميزات الأساسية والمتقدمة التي تجعله أداة مثالية لأي شخص يحتاج إلى العمل مع ملفات PDF.

من بين الميزات الأساسية التي يوفرها PDFelement إنشاء ملفات PDF وتحريرها وتحويلها وتوقيعها والتعليق عليها، كما أنه يدعم التعرف الضوئي على الحروف (OCR) وملء النماذج واستخراج البيانات والتنقيح والتشفير.

من خلال الإصدار التجريبي المجاني، يمكن للمستخدمين إضافة تعليقات توضيحية بسهولة إلى ملفات PDF عن طريق إضافة التعليقات والنص والشكل والعلامات والرسم، إذا كنت بحاجة إلى المزيد من الميزات والدعم، يمكنك شراء ترخيص.

3. SwiftDoo PDF

SwiftDoo PDF هو برنامج تحرير وتعليق ملفات PDF سهل الاستخدام وقوي لأجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام التشغيل Windows 11 و10 و8 و7، يأتي التطبيق مزودًا بمجموعة واسعة من الميزات، بما في ذلك التمييز والتسطير والشطب والملاحظات اللاصقة ومربع النص والختم والشكل والقلم الرصاص والممحاة، يسمح التطبيق بالتعليق على مستندات PDF بسرعة حتى بالنسبة للملفات الثقيلة التي يصل حجمها إلى 600 صفحة،

تتميز أداة التعليق التوضيحي لملفات PDF بواجهة تشبه Word، مما يجعلها سهلة الاستخدام لكل من المستخدمين المبتدئين والمحترفين، يعد SwiftDoo PDF خفيف الوزن جدًا ولا يستنزف مواردك الثمينة.

4. Nitro PDF Pro

Nitro PDF Pro هو قارئ PDF ومعلق كامل الميزات مصمم لمستخدمي Windows وMac، يوفر التطبيق مجموعة متنوعة من الميزات التي تجعل من السهل عرض المستندات والتعليق عليها وتحريرها والتعاون فيها، كما أنه يتضمن أدوات توقيع PDF سهلة الاستخدام وأمان الدُفعات وتحديثات منتظمة، تشبه واجهة المستخدم تطبيقات Microsoft Office لسهولة التكيف.

5. PDF Annotator

PDF Annotator هي أداة شاملة وقوية لتحرير وتعليق ملفات PDF، يوفر مجموعة واسعة من الميزات والأدوات التي تجعل من السهل إضافة الملاحظات والتعليقات والصور والرسم الحر والتوقيعات والتمييز وقفل التعليقات التوضيحية، بالإضافة إلى ذلك، يتيح لك دمج المستندات ونسخ الصفحات غير المرغوب فيها وإعادة ترتيبها وإزالتها، يأتي PDF Annotator مزودًا أيضًا بوضع عرض تقديمي فريد يتيح لك تقديم عروض تقديمية تفاعلية في الاجتماعات أو المحاضرات.

في الختام، هناك العديد من برامج التعليق التوضيحي لملفات PDF المتاحة، لكل منها مزاياها وعيوبها، يعتمد أفضل برنامج لك على احتياجاتك المحددة وميزانيتك، إذا كنت تبحث عن برنامج شامل وقوي يوفر مجموعة واسعة من الميزات، ففكر في PDF Annotator، إذا كنت تبحث عن برنامج مجاني أو أقل تكلفة، فهناك العديد من الخيارات الجيدة المتاحة أيضًا.