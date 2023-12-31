دليلك الشامل لاختيار أفضل الحواسيب المحمولة المناسبة للألعاب: مواصفات وأسعار في مطلع 2024

الكثير من هواة الألعاب الإلكترونية يبحثون عن أفضل أنواع الحواسيب المحمولة والتي تتميز بمواصفات عالية من حيث قوة الأداء والسرعة من ناحية، ومن ناحية أخرى أن تتناسب مع قدرتهم الشرائية، ولاختيار حاسوبك المحمول المناسب لا بد وأن تعتمد في اختياره على عوامل عدة، والتي من أهمها: تصميم الحاسوب، ونوع المعالج، ومقياس شاشة الحاسوب، مع أخذ الميزانية في الاعتبار، وتضم الأسواق العديد من الأنواع المختلفة من الحواسيب، والتي تتفاوت فيما بينها في المواصفات والأسعار، لذا أحببنا عبر موقع” نجوم مصرية”، أن نقدم لك دليلا شاملا يمكنك من خلاله اختيار الحاسوب المناسب والمواصفات التي ترغب بها في حاسوبك، بالإضافة إلى تعريفك بالأسعار التقريبية لكل حاسوب.

مواصفات الحواسيب المحمولة للألعاب_ مصدر الصورة: تم توليدها بواسطة الذكاء الاصطناعي

مواصفات أفضل 7 حواسيب محمولة للألعاب في بداية 2024

1- حاسوب Razer Blade 14:

المواصفات القيمة التصميم أنيق ونحيف وخفيف الوزن الشاشة 14 بوصة، معدل تحديث 165 هرتز الأداء قوي وسريع، مناسب لجميع المهام الكثيفة وليس اللعب بألعاب الفيديو فقط المعالج AMD Ryzen 9 6900HX وحدة معالجة الرسومات NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti ذاكرة الوصول العشوائي 16 جيجابايت سعة التخزين قرص تخزين من نوع SSD بسعة قدرها 1 تيرابايت نظام التشغيل ويندوز 11

ويصل السعر التقريبي لحاسوب Razer Blade 14 إلى 8822 ريالا سعوديا.

2- حاسوب Asus Tuf Gaming A17:

يعد هذا الحاسوب خيارا جيدا لهواة اللعب بألعاب الفيديو الذين يبحثون عن حاسوب يمتاز بقوة الأداء وسعر مناسب.

المواصفات القيمة العلامة التجارية Asus الموديل Tuf Gaming A17 المعالج AMD Ryzen 7 وحدة معالجة الرسومات GeForce RTX 3070 حجم الشاشة يضم شاشة كبيرة يبلغ قياسها 17.3 بوصة معدل التحديث 144 هرتز الذاكرة العشوائية 16 جيجابايت مساحة التخزين 1 تيرابايت من نوع SSD نظام التشغيل ويندوز 11

يصل السعر التقريبي لهذا الحاسوب 7228 ريالا سعوديا.

3- حاسوب Razer Blade 16:

يضمن هذا النوع من الحاسوب التعامل مع جميع المهام الكثيفة بكل سهولة ويسر، ومنها ألعاب الفيديو وتحرير مقاطع الفيديو.

المواصفات القيمة المعالج يعمل بالجيل الثالث عشر من معالج Intel Core i9 13950HX والذي يعد من أقوى المعالجات وحدة معالجة الرسومات NVIDIA GeForce RTX 4070 والتي تميزه بسرعة الأداء ذاكرة الوصول العشوائي 32 جيجابايت سعة التخزين يأتي بقرص تخزين من نوع SSD بسعة قدرها 1 تيرابايت حجم الشاشة 16 بوصة معدل تحديث الشاشة 120 هرتز نظام التشغيل ويندوز 11

يصل السعر التقريبي لهذا الحاسوب ل 12916 ريالا سعوديا.

4- حاسوب Acer Predator Helios Neo 16:

يعتبر هذا الحاسوب من أفضل الحواسيب المحمولة والتي تتميز بالأداء السريع والقوي، بالإضافة إلى سعره المناسب مقارنة بنفس المواصفات من أنواع علامات تجارية أخرى.

المواصفات القيمة المعالج يعمل بالجيل الثالث عشر من معالج 13 من Intel Core i7-13700HX وحدة معالجة الرسومات Nvidia RTX4050 نظام التشغيل ويندوز 11 حجم الشاشة 16 بوصة منافذ Thunderbolt 4 2 منافذ USB-A 3 منفذ HDMI 1 فتحة لبطاقة الذاكرة الخارجية (Micro SD) 1 مقبس سماعة الرأس (3.5 ملم) 1

يصل السعر التقريبي لهذا الحاسوب 5399 ريالا سعوديا.

5- حاسوب Asus ROG Strix G16:

يتميز هذا الحاسوب بأن له لوحة مفاتيح واسعة ومناسبة لقضاء ساعات طويلة في اللعب، بالإضافة إلى أنه يتضمن لوحة تتبع غاية السرعة في الاستجابة، أضف إلى كل ذلك الأداء القوي والمميز والسعر المناسب.

المواصفات القيمة حجم الشاشة 16 بوصة معدل التحديث 165 هرتز معالج Intel Core i7-13650HX وحدة معالجة الرسومات GeForce RTX 4060 نظام التشغيل ويندوز 11 ذاكرة الوصول العشوائي 16 جيجابايت مساحة التخزين قرص تخزين من نوع SSD بسعة قدرها 512 جيجابايت

يباع هذا الحاسوب في الأسواق بسعر تقريبي يصل إلى 5533 ريالا سعوديا.

6- حاسوب MSI Titan GT77 HX 13VI:

يتميز هذا الحاسوب بأنه يعمل بأحدث أنواع المعالجات وأكثرها قوة، ولكنه غير مناسب لمن يرغب في اقتناء حاسوب محمول بسعر متوسط وذلك لأن سعره عالِ جدا.

المواصفات القيمة المعالج Intel Core i9-13980HX وحدة معالجة الرسومات NVIDIA GeForce RTX 4090 ذاكرة الوصول العشوائي 64 جيجابايت قرص التخزين 4 تيرابايت من نوع SSD نظام التشغيل ويندوز 11 نظام التبريد Cooler Boost Titan شاشة العرض 17.3 بوصة، دقة 3840×2160 وتمتاز بأنها تظهر ألوان الصور واضحة ومشبعة معدل التحديث 144 هرتز

يصل سعر هذا الحاسوب إلى 20099 ريالا سعوديا.

7- حاسوب Asus ROG Zephyrus Duo 16:

المميزات القيمة عدد الشاشات 2 حيث إنه يحتوي على شاشة مزدوجة حجم الشاشة الرئيسية 16 بوصة معدل تحديث الشاشة الرئيسية 165 هرتز المعالج AMD Ryzen 7 6800H وحدة معالجة الرسومات NVIDIA GeForce RTX 3060 ذاكرة الوصول العشوائي 16 جيجابايت سعة التخزين 1 تيرابايت من نوع SSD نظام التشغيل ويندوز 11

يباع هذا الحاسوب بسعر قدره 14486 ريالا سعوديا.