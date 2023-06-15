“دكتور جوجل”.. تطوير Google Lens لتشخيص الأمراض الجلدية

أعلنت شركة جوجل عن ميزة جديدة في أداة Google Lens لمساعدة المستخدمين في وصف حالات الجلد المختلفة وتوفير تشخيص مبدئي قريب لها، وعند ظهور أي شيء غريب على الجلد يمكن استخدام كاميرا Google Lens لتصوير الحالة، وستقوم الأداة بتحليل الصورة والبحث عن صور مشابهة وعرضها للمستخدم مع معلومات حولها من مقالات منشورة على الإنترنت، ليتمكن المستخدم من تحديد الصورة الأكثر ملاءمة لحالته.

تشخيص الأمراض الجلدية

تتيح أداة Lens تحديد أجزاء أخرى من الجسم من أجل استخدامها لوصف المشاكل الصحية التي يعاني منها المستخدم، والحصول على تقدير مبدئي للحالة قبل الذهاب إلى الطبيب، يعلم جوجل أن الكثيرين يستخدمون عبارات البحث المكتوبة للبحث عن الأعراض والأمراض، ولكن من شأن هذه الميزة جعل العملية البحث أسرع وأكثر وضوحًا، وإلى الآن لم يتم الكشف عن موعد إطلاقها، ولكن من المتوقع توافرها خلال الأسابيع القادمة.

Google Lens

تُعد Google Lens أداة تم تطويرها من قِبَل شركة جوجل لتحليل الصور وتقديم نتائج البحث بشكل مرئي، وهي تشبه محرك البحث جوجل في أنها تقوم بتوفير المعلومات التي يحتاجها المستخدم، ولكن بدلاً من كتابة الكلمات الرئيسية، يتم استخدام الكاميرا المدمجة في الهاتف الذكي لالتقاط الصورة وتحليلها، وأعلنت جوجل عن تطبيق للصحة يسمى DermAssist، ويستخدم في تشخيص الأمراض الجلدية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وحصل التطبيق على موافقة الاتحاد الأوروبي، ويظل التطبيق قيد الاختبار والتطوير إلى الآن.