خطوات دفع فاتورة موبايلي عبر تطبيق الراجحي وروابط التحميل

نشارك معكم من خلال هذا المقال كيفية سداد فاتورة الموبايل الخاص بموبايلي عبر تطبيق مصرف الراجحي بشكل مباشر وفي خطوات سهلة، وذلك دون الحاجة إلى استخدام أي تطبيقات تابعة لشركات أخرى، ويوفر تطبيق الراجحي العديد من الخدمات الإلكترونية إلى العملاء كي يتمكنوا من إجراء المعاملات الخاصة بهم من خلال الجوال فقط، وإليكم طريقة دفع الفاتورة وروابط تحميل التطبيق.

خطوات دفع فاتورة الموبايل عبر الراجحي

يمكن لعملاء موبايلي دفع فواتيرهم من خلال مباشر الراجحي للأفراد باتباع الخطوات التالية

يتم الدخول على تطبيق مصرف الراجحي.

يتم تسجيل الدخول بالحساب الخاص بك واختيار المدفوعات ثم إضافة فاتورة.

بعد ذلك يتم اختيار الاتصالات والإنترنت ثم الضغط على اختيار شركة موبايلي.

يتم كتابة المبلغ المطلوب سداده والتفاصيل المطلوبة ثم الضغط على التالي ثم تأكيد.

بعد ذلك قم بإدخال الرمز السري الذي يتم إرساله في رسالة نصية للتأكيد على اتمام الدفع.

روابط تحميل تطبيق الراجحي أيفون وأندرويد

وفر مصرف الراجحي لعملاءه في المملكة العربية السعودية تطبيقا للهاتف متوافق مع جميع أنظمة التشغيل الخاصة بالهواتف الذكية، ويمكن من خلال هذا التطبيق يمكن للعملاء متابعة الأرصدة الخاصة بهم وعمل تحويلات بين حساب وآخر، وكذلك يتوفر عبر التطبيق خدمة دفع الفواتير بخطوات بسيطة حيث يجمع تطبيق الراجحي جميع الخدمات البنكية وخدمات الدفع التي يحتاج إليها العميل في تطبيق واحد، ويمكن تحميله عبر جوجل بلاي أو من خلال أب ستور لهواتف أبل.