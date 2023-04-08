دعوى قضائية تلاحق ChatGPT بسبب معلومات غير صحيحة

يواجه برنامج الذكاء الاصطناعي الشهير “ChatGPT”، دعوى قضائة بتهمة تشويه السمعة، حيث يُعد العمدة الأسترالي “بريان هود” أول دعوى بتهمة التشهير ضد الروبوت الذي لاقى استحسان ودعم من الجميع، حيث اتهم بريان بالأذناب في قضية رشوة، دون الاستناد إلى حكم قضائي، أو واقعة مثبته.

تفاصيل الواقعة

ولقد أسفر براين عن قلقة حول الادعاءات الكاذبة، من قبل روبوت شات جي بي تي، حيث يتولى براين منصب رئيس لبلدية هيبورن شاير الاسترالية، وتمس الواقعه شرفه وذمته المالية، حيث أخطاء الروبوت خطأ لايغفر، ووصفه زوراً بأنه مذنب في فضيحة رشوة تورطت فيها شركة تابعة للبنك الاحتياطي الأسترالي في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

وقد كان هود يعمل بالفعل في شركة “Note Printing Australia” المتورطة بالأمر، لكن الغريب أنه هو الشخص الذي قام بإبلاغ السلطات عن الأشخاص المدانين، ولم يُتهم قط بارتكاب الجريمة المنسية إليه كما قال محاميه.

وصرح المحامون إنهم قاموا بإرسال خطاب تحذيري إلى ادارة “شات جي بي تي” يوم 21 مارس، والذي تضمن إعطائهم مهلة تصل إلى 28 يوما لإصلاح الأخطاء التي تسببت في التشهير بحق بموكلهم ، أما سوف يتم استئناف الدعوى المقدمة، موضحين أن موكلهم يطالب بتعويض مادي كبير يصل الي 200 الف دولارا أميركيا.

ادارة شات جي بي تي تتحرك نحو الاصلاح

بعد تقديم الدعوى القضائية، أعلنت إدارة شات جي بي تي نيتها المؤكدة على تعزيز سياساتها وتطبيق تدابير أمان أكثر صرامة، لتفادي مثل تلك الأخطاء، وتشمل هذه التحسينات إجراءات جديدة للتحقق من المحتوى قبل نشره وتقييمه بناءً على معايير الجودة والأمان، وتحقيق تجربة أفضل لدى المستخدمين.