دعاء يوم عرفة وفضل هذا اليوم

يوم عرفة هو اليوم التاسع من ذي الحجة يوم الجمعة الموافق 8 يوليو 2022 الذي يسبق الاحتفال بعيد الأضحى المبارك من أفضل أيام السنة وأيام الدعاء عند الله هو يوم عرفة يحتفل فيه حجاج بيت الله الحرام بالوقوف على جبل عرفات ويعد احد الأركان الأساسية في أداء مناسك الحج, ويقع جبل عرفات على بعد نحو 20 كيلومترا شرقي مكة المكرمة بالسعودية، ويبلغ نحو ميلين طولا ومثلهما عرضا.

يوم عرفة من أفضل الأيام العشرة ة التي أقسم الله بها في كتابة في سورة الفجر (وَلَيَالٍ عَشْرٍ).

دعاء يوم عرفة

خير الدعاء دعاء يوم عرفة من افضل أيام الدعاء في العام كله، فقد قال رسول الله “صلى الله عليه وسلم”:” أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي “لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير“.

وعن النبي محمد صلى الله عليه وسلم-أنه قال إذا دعا أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه، ثم يصلى على النبي -صلى الله عليه وسلم-، ثم يدعو بما شاء، ليدل على أنه من أسباب الاستجابة للدعاء البداءة بالحمد والثناء والصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام-.

فضل صيام يوم عرفة وفضل هذا اليوم

من فضائل هذا اليوم العظيم :

الصيام : حيث قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: “صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ، أَحْتَسِبُ عَلَى الله أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ، وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ”

من افضل الأيام العشرة من ذى الحجة وتلك الأيام فيها الأعمال الصالحة إلى الله وخير الأعمال الصالحة عند الله في العشر من ذي الحَجَّة وتعد من اعظم وأكثر أجرا عند الله من الجهاد في سبيل الله

العتق من النيران : قال صلى الله علية وسلم (ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة) رواه مسلم في الصحيح.

ونسال الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال يارب العالمين

أدعية مستحبة في يوم عرفة مكتوبة

ومن أدعية يوم عرفة مكتوبة ما يلي:

– اللهم أدعوك بعزتك وجلالك، أن لا تصعّب لي حاجة، ولا تعظم علي أمرًا، ولا تحنِ لي قامة، ولا تفضح لي سرًا، ولا تكسر لي ظهرًا.

– اللهمَّ اجعلْ في قلبي نورًا، وفي لساني نورًا، وفي بصري نورًا، وفي سمعي نورًا، وعنْ يميني نورًا، وعنْ يساري نورًا، ومنْ فوقي نورًا، ومنْ تحتي نورًا، ومنْ أمامي نورًا، ومنْ خلفي نورًا، واجعلْ لي في نفسي نورًا، وأَعْظِمْ لي نورًا.

– يا رب فوضت أمري كله إليك، فجمّله خيرًا بما شئت، واجعلني يا رب ممن نظرت إليه فرحمته، وسمعت دعاءه فأجبته.

– يا رب لا تجعل ابتلائي في جسدي، ولا في مالي، ولا في أهلي، وسهّل علي ما استثقَلته نفسي. اللهم إني توكلت عليك فأعنّي، ووفقني، واجبر خاطري، جبرًا أنت وليّه.

– اللهم اجعل دعواتنا لا ترد، وهب لنا رزقًا لا يعد، وافتح لنا بابًا للجنة لا يسد.

– اللهم اجعل لنا من أمرنا فرجًا، ومن كل ضيق مخرجًا، وارزقنا من حيث لا نحتسب رزقًا حلالًا واسعًا.

– اللهم اشرح صدورنا، ويسر أمورنا، واحلل عقدة من ألسنتنا، يفقهوا قولنا.

– أستغفر الله لي وللمسلمين، أستغفر الله لي وللمذنبين، أستغفر الله لي وللخلق أجمعين، أستغفر الله غفار الذنوب، أستغفر الله ستار العيوب، أستغفر الله حتى نقلع عن المعاصي ونتوب، أستغفر الله حياء من الله، أستغفر الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فالق الإصباح.

– سبحان الأبدي الأبد، سبحان الواحد الأحد، سبحان الفرد الصمد، سبحان من رفع السماء بغير عمد، سبحان من بسط الأرض على ماء جمد، سبحانه لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، سبحانه لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

– يا رب ارزقنا إجابة الدعاء، وصلاح الأبناء، وبركة العطاء.

اللهم صلِّ صلاة كاملة وسلم سلاماً تاماً علي سيدنا محمد الذي تنحلُّ به العقد، وتنفرج به الكرب، وتقضي به الحوائج، وتنال به الرغائب، وحسن الخواتم، واستسقاء الغمائم بوجهه الكريم في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صلِّ على صاحب التاج والمعراج سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، وكن بنا وبوالدينا وبمشايخنا وبالمؤمنين رؤفاً رحيما.