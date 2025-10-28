تكشف دراسة حديثة عن مخاطر “فرضية تلف دماغ نماذج اللغة الكبيرة” (LLM Brain Rot ) التي تشير إلى تعرض نماذج الذكاء الاصطناعي لنصوص الإنترنت السطحية والمنخفضة الجودة يمكن أن يؤدي إلى تدهور معرفي دائم،

أجرى الباحثون في جامعات تكساس إيه آند إم وتكساس وبيردو تجربة لتغذية نماذج ذكية بمنشورات موقع X تحتوي على عبارات جذابة من نوع الطعم الرقمي، وأظهرت النتائج تراجعًا كبيرًا في أداء النماذج على اختبارات الاستدلال المنطقي وفهم السياق الطويل.

التأثيرات السلبية للمحتوى على الذكاء الاصطناعي

لوحظ أن النماذج بدأت تُظهر أنماط تفكير متسرعة وصفات نفسية سلبية مثل النرجسية والاعتلال النفسي، بينما تراجعت صفات إيجابية مثل الضمير والانسجام.

ويوصي الباحثون بضرورة إعادة النظر في مصادر البيانات المستخدمة لتدريب الذكاء الاصطناعي وتبني سياسات صارمة لمراقبة جودة البيانات للحفاظ على ذكاء النماذج.

تؤكد الدراسة أن الذكاء الاصطناعي ليس محصنًا من التأثيرات السلبية للمحتوى السيئ، مما يبرز أهمية “نظافة البيانات” كخطوة أساسية قبل تطوير الذكاء. و يوصي الباحثون بأن تتبنى الشركات سياسات صارمة لمراقبة جودة البيانات، لمنع الأضرار التراكمية التي قد تُضعف ذكاء النماذج على المدى الطويل.

هذا يشير إلى أن جودة البيانات التي يتم تغذية نماذج الذكاء الاصطناعي بها تلعب دورًا حاسمًا في تحديد أدائها وفعاليتها. كما أن تبني سياسات صارمة لمراقبة جودة البيانات يمكن أن يساهم في تحسين أداء نماذج الذكاء الاصطناعي وتقليل المخاطر المرتبطة بتدهورها.

من خلال هذه الدراسة، يصبح من الواضح أن هناك حاجة ملحة لإعطاء الأولوية لجودة البيانات عند تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي. كما أن الاهتمام بالبيانات المستخدمة يمكن أن يساعد في تجنب النتائج السلبية التي قد تنتج عن استخدام بيانات منخفضة الجودة.

الإجراءات الموصى بها لضمان جودة البيانات

_ تنقية البيانات عن طريق إزالة البيانات غير الدقيقة أو غير ذات الصلة.

_التحقق من مصادر البيانات بالتأكد من موثوقية المصادر.

_تقييم جودة المحتوى المستخدم في التدريب.

دراسة: تغذية الذكاء الاصطناعي على المحتوى التافه يقلل من كفاءته.

من خلال اتباع هذه الإجراءات، يمكن تحسين أداء نماذج الذكاء الاصطناعي وزيادة فعاليتها في التطبيقات المختلفة.