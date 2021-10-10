داعم للجيل الخامس.. مواصفات هاتف سامسونج Samsung a13 5g الرائعة

تعد شركة سامسونج أحد الشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا، إذا تقوم الشركة بطرح مجموعة من الهواتف وأجهزة اللاب توب والشاشات المسطحة طبقا لأحدث المواصفات الفنية، ودائما ما تتميز الاجهزة التابعة لسامسونج بأنها تمتلك مواثفات رائعة بأسعار مناسبة إلى حدا كبير، وهناك أخبار تفيد بأن الشركة تستعد لطرح أحدث هواتفها في الأسواق قريبا.

مواصفات هاتف سامسونج Samsung a13 5g

حيث تعمل شركة سامسونج Samsung، على تطوير هاتف جديد يشمل مجموعة من المزايا الرائعة التي ستجعله يحقق نسبة مبيعات كبيرة جدا، حيث أن الهاتف مزود بكاميرا خلفية رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وسيندرج هذا الهاتف تحت فئة الهواتف الاقتصادية التي تحمل اسم “Galaxy A13 5G”، وقد أوضح تقرير منشور عبر موقع “gsmarena” التقني، أنه سيتم اطلاق هاتف سامسونج الجديد الذي يحمل رقم طراز SM-A136U، ببطارية كبيرة تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير قريبا في كافة الاسواق العالمية.

مزايا هاتف سامسونج Samsung a13 5g

ومن خلال السطور القادمة سنضع بين ايديكم مميزات هاتف سامسونج Samsung a13 5g: