خمس ألعاب مسلية وذات قصص رائعة للأندرويد 2022

ألعاب الأندرويد أصبحت تحظى بكثير من الاهتمام لدى المطورين فقد أصبح لهذا النوع من الألعاب العديد من المحبيين له فقد أصبحت الآن أكثر انتشارا عما كانت عليه من قبل وقد تطورت ساحة ألعاب الهواتف تطوراً واسعاً نتيجة للاهتمام الزائد الذي تتلقاه من قبل اللاعبين وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته ألعاب الباتل رويال أمثال ببجي وفري فاير.

Gangpire

لعبة Gangpire هي لُعْبَة مجانية أونلاين من منظور الشخص الثالث وتأتي بحجم 342MB وهي من ألعاب المغامرات، تحكي قصة اللعبة عن عصابات الشوارع التي يكون بطلها قد وجد نفسه بداخل مدينة مليئة بعصابات الشوارع التي تسيطر عليها الذي يجب عليه أن يُكون عصابة للسيطرة على تلك المدينة وتبدأ اللعبة بالسرقة والسطو على البنوك وعمليات السطو المسلح لسرقة النقود ومقاتلة الشرطة والعصابات الأخرى ويقوم بطل اللعبة بتدريب أفراد العصابة لتوسيع النشاط الإجرامي الخاص به.

رابط التحميل من: جوجل بلاي

combat master

لُعْبَة combat master هي لُعْبَة مجانية تدعم طور الأون لاين والأوف لاين من منظور الشخص الأول وتأتي بحجم 572MB، وهي من ألعاب إطلاق النار، تتميز اللعبة بأسلوبها السريع في إطلاق النار والحركة بسلاسة، تقدم اللعبة العديد من الوضعيات مثل 3vs3 ووضع الroom الذي يمكنك فيه اللعب أنت وأصدقائك فقط بقوانينكم الخاصة، كما توفر اللعبة العديد من الإسكنز والأسلحة والخرائط، وأكثر ما يميزها هو الgameplay الخاص بها.

رابط التحميل من: جوجل بلاي

Burning Dead

لُعْبَة Burning Dead هي لُعْبَة مجانية أوفلاين من منظور الشخص الأول وتأتي بحجم 1GB، وهي من ألعاب البقاء، تتميز اللعبة بالجرافيك الممتاز الذي تقدمه كلعبة هاتف، وتحكي قصتها عن أب يفقد ابنته في الغابة فيذهب للبحث عنها كما يقاتل الوحوش والزومبي لينقذ ابنتهـ تتميز اللعبة بكثرة أسلحتها التي تكتسبها كلما تقدمت في اللعبة.

رابط التحميل من: جوجل بلاي

Fading City

لعبة Fading City هي لُعْبَة مجانية أونلاين من منظور الشخص الثالث، وتأتي اللعبة بحجم 5GB،وهي من ألعاب البقاء، تتميز اللعبة بالجرافيك الممتاز والGAMEPLAY الرائع، وتحكي قصتها عن إصابة العالم بفايروس خطير من خلال جسيمات زرقاء تحول البشر لوحوش الزومبي وتعلب بشخصية من الناجيين من تلك الحادثة وكما يمكنك التعاون مع أصدقائك للبحث عن الموارد ومقاتلة الزومبي.

رابط التحميل من: متجر تاب تاب

Modern Age 2

لعبة Modern Age 2 هي لعبة مجانية أوفلاين، تأتي اللعبة بحجم 156MB، وهي من الألعاب الإستراتيجية، حيث أنك أنت رئيس دولة عليك حماية تلك الدولة ومواطنيها عسكرياً واقتصادياً وتقوية الدولة عسكرياً لخوض العديد من الحروب للاستيلاء على العالم.

رابط التحميل من: جوجل بلاي