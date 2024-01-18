تقنية

خمسة من أفضل محركات البحث العلمية وكيفية الاستفادة منها أبرزها Google Scholar

ياسين بوترة

تلعب محركات البحث العلمي دورًا بارزًا في تعزيز التفكير وتنمية العقل، من خلال توفير ملايين الأبحاث والدراسات العلمية الموثوقة، ويمكن الاعتماد على هذه المحركات للإجابة على تساؤلات عديدة تشغل تفكير الإنسان المعاصر، ويُمكن للقارئ الوصول إلى كنز ضخم من هذه المعرفة عبر محركات البحث العلمي المتخصصة، والتي تعد غنية ومتنوعة في عالمنا الحديث.

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ضرورة محركات البحث العلمية في يومنا هذا

في الوقت الحالي، أصبحت محركات البحث ضرورية وجزءًا لا يتجزأ من وسائل البحث الأكثر انتشارًا لمساعدة الباحثين في العثور على المعلومات في مختلف المجالات، يوجد مجموعة من محركات البحث، بعضها قديم والبعض الآخر حديث نسبيًا، وتتميز كل منها بنقاط قوة وضعف ومع ذلك، سنسلط في هذا المقال الضوء على أفضل تلك المحركات وكيفية استخدامها بشكل فعال.

أفضل محركات البحث العلمية وكيفية الاستفادة منها

Google Scholar:

Google Scholar يُعتبر أداة بحث فعّالة توفر روابط مباشرة إلى ملايين المقالات الأكاديمية، الأوراق البحثية، والمحتوى العلمي، والكتب، والأطروحات، ويميزه وجود إعدادات البحث المتقدمة التي تسمح للمستخدم بتخصيص البحث وتحديد المؤلف، المجلة، سنة النشر، واللغة، يتيح أيضًا تشغيل خدمة التنبيهات لمتابعة نشر المقالات المرتبطة بمجال اهتمامك، توفير خاصية ترجمة المقالات إلى أكثر من 100 لغة وإمكانية عرض وتنزيل المقالات بصيغة PDF.

لقطة شاشة لمحرك البحث الرسمي Google Scholar

PubMed:

PubMed تُعتبر بوابة بحث مجانية في مجال الأبحاث الطبية، حيث توفر الوصول الفوري إلى أكثر من 30 مليون مقالة وورقة بحثية، تُعد نقطة جذب للباحثين والأطباء، وتسهل بدء التخصيص في البحث بحسب الاحتياجات الفردية.

لقطة شاشة لمحرك البحث الرسمي PubMed

Base-3:

Base-3 هو محرك بحث يديره مكتبة جامعة بيلفيلد في ألمانيا، يُوفر الوصول المجاني لأكثر من 200 مليون وثيقة علمية، ويتميز بواجهة سهلة ومعايير بحث متقدمة للوصول إلى المحتوى العلمي بسهولة وسرعة.

لقطة شاشة لمحرك البحث الرسمي Base-3

RefSeek-4:

RefSeek يعمل كمحرك بحث متخصص في استرجاع المقالات الأكاديمية، ويسهل وصولًا سهلًا ومركزًا إلى المحتوى القيم والمفيد.

لقطة شاشة لمحرك البحث الرسمي RefSeek-4

CiteSeerX-5:

CiteSeerX تم تطويره في جامعة ولاية بنسلفانيا، ويُعد مصدرًا مهمًا للمراجع الببليوغرافية والاستشهادات في مجالات الحاسوب والمعلوماتية، يُغطي ملايين الأبحاث والمقالات، ويوفر وصولًا مجانيًا لنصوص الأبحاث الكاملة مع إمكانية ترتيب النتائج والتنقل المرجعي.

لقطة شاشة لمحرك البحث الرسمي CiteSeerX-5
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عن الكاتب:
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ياسين بوترة

طالب جامعي في كلية الآداب واللغات، من هواياتي كتابة المقالات والتعليق الصوتي، لدي أهداف كثيرة وأهمها بالنسبة لي أن أصبح دكتور في مادة الأدب العربي.

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