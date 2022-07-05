خلي أطفالك يستمتعوا.. تردد قناة بطوط الجديد 2022 على النايل سات

يعتبر تردد قناة بطوط الجديد للأطفال من الترددات التي يبحث عنها ملايين الأشخاص من الدول العربية، حيث أنها من القنوات التي تخصصت في عرض أفلام الكرتون للأطفال، لتسليتهم في أوقات الفراغ والعطل، كما أن محتواها يتميز بإثارة وتشويق وجذب انتباه الأطفال إليها، وفي السطور التالية نوضح تردد قناة بطوط الجديد 2022.

منذ أن تم فتح قناة بطوط حظيت بإعجاب العديد من الأطفال والكبار، ومنذ فترة بسيطة قامت قناة بطوط بتغيير ترددها حتى يصل إلى كافة المتابعين في الدول العربية، وإليك أبرز تردد لقناة بطوط على القمر الصناعي النايل سات:

تردد قناة بطوط الجديد

التردد: 11594.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

إن قناة بطوط تقوم بعرض فن ترفيهي خفيف للأطفال إلى جانب تعليم الكثير من السلوكيات الإيجابية التي تساهم في تربية الأطفال وسبل التفاعل معهم وتفاعلهم مع غيرهم من المحيطين بيهم سواء داخل المنزل أو خارجه خاصة زملاؤئهم وأصدقائهم وإخواتهم، كما لا يقتصر عمل تلك القناة عند هذا الحد، حيث أن قناة بطوط تحث الأطفال على كيفية تنظيم الوقت بين مشاهدة التلفاز واللعب والمذاكرة إلى جانب الإهتمام بالتمارين الرياضية فلابد أن يهتم الأطفال بصحتهم ويتناولوا الأطعمة والمشروبات الصحية المهمة لبناء الجسم وتعزيز صحتهم خاصة الأطعمة التي تقوي الذاكرة وتساعد على التركيز مثل السمك والمكسرات لإحتوائهم على عنصر أوميجا ٣.