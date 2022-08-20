نسيان كلمة المرور للدخول إلى حساب جوجل أمر شائع بين كثير من المستخدمين؛ الأمر الذي يمنعهم من الدخول إلى حسابهم الشخصي ويتطلب حينها تسجيل حساب جديد، لكن معنا لن تحتاج إلى حساب جديد على جوجل، إذ سنعرض عليك عبر هذه المقالة، كيفية استرداد حساب جوجل عن طريق رقم الهاتف.

خطوات استرداد حساب جوجل عن طريق الهاتف

تعتبر هذه الطريقة الأسرع والأكثر استخدامًا في استرجاع حساب جوجل بسهولة بعد نسيان كلمة المرور، إذ إنك لن تحتاج إلا اتباع الخطوات التالية:

توجه إلى قائمة الإعدادات الخاصة بجوالك الشخصي.

ثم ابحث عن خيار “حساب Google”، وانقر عليه.

بعد ذلك تنقل داخل الخيارات، واختر “إدارة حسابي على Google”.

ستجد أعلى الشاشة “شريط التنقل”، اختر إعدادات الأمان، ثم ابحث عن “طرق التحقق” بالتنقل عبر هذا الشريط.

ثم انقر على الأمر “رقم الهاتف لاسترداد الحساب”.

سيُطلب منك إدخال كلمة السر، اختر نسيت كلمة السر.

ثم أدخل رقم هاتفك المرتبط بحساب جوجل، وخلال بضع ثوانٍ سيتم إرسال رمز تحقق إلى هاتفك.

أدخل رمز التحقق في المكان المخصص له.

ثم عيّن كلمة سر جديدة، وبهذا تكتمل عملية استرداد الحساب.

استرجاع حساب جوجل إلكترونيًا

يمكنك استرداد حساب جوجل عن طريق رقم الهاتف من منصة جوجل نفسها، وذلك عن طريق:

البحث عن “رابط استرداد حساب جوجل”، في شريط البحث بجوجل.

سيظهر لك مكان مخصص لإدخال البريد الإلكتروني الذي ترغب في استعادته.

أدخل البريد الإلكتروني، ثم انقر على “التالي”.

سيطلب منك أيضًا إدخال أي كلمة مرور تتذكرها، أو النقر على خيار “تجربة طريقة أخرى”، المتوفرة أسفل شريط الإدخال.

بعد ذلك انقر على الأمر “إرسال رمز التحقق”، ثم أدخل رقم الجوال الذي سيتم إرسال رمز التحقق إليه.

انتظر بضعة ثوانٍ وستتلقى رمز التحقق الخاص بك.

أدخل رمز التحقق في المكان المخصص له.

ثم سيطلب منك الموقع إدخال كلمة سر جديدة، أدخلها وانقر على “حفظ”.

طريقة استرداد حساب جوجل المحذوف

إذا قمت بحذف حساب جوجل بشكل نهائي وترغب في استعادته مرة أخرى، ما عليك سوى تطبيق الخطوات التالية: