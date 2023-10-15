خلال أيام.. شركة “أبل” تعلن عن تحديثات iPad الجديدة بشرائح مطورة

يتوقع الكثير من المهتمين بمتابعة أخبار عملاق التكنولوجيا الأمريكية “أبل” أن تعلن الشركة خلال أيام قليلة عن تحديثات iPad الجديدة بشرائح مطورة من هذا الأسبوع، ومن المحتمل أن يكون الإعلان عن ذلك يوم الثلاثاء القادم، والموافق الـ 17 من أكتوبر، وهذا ما تم التأكيد عليه في تقرير supercharged بموقع to5mac9.

المصدر: 9to5Mac

وذكر التقرير أنه من المتوقع أن يتم التطوير للطراز الأساسي للآيباد، وكذلك التحديث لنظم iPad Air و iPad Mini، لكن من الراجح أن تتضمن هذه التحديثات تحديثات أقل من تلك التحديثات الكبيرة والمهمة التي كانت في التصميم الأساسي.

ومنذ حوالي 3 سنوات تم إصدار الجيل الحالي من IPad Air، وهو حاليا به شريحة M1، وبحسب تقرير supercharged، فإنه من المحتمل أن يتم تحديث الجهاز إلى شريحة M2، وسيؤدي تحديث iPad Air و iPad Mini الذي سيتم في غضون أيام إلى تحديث الأجهزة اللوحية بشرائح Apple Silicon من الجيل الأحدث، وسيكون الإعلان عن ذلك عبر بيان صحفي رسمي.

وفي التحديثات المرتقبة، فإنه يجب أن يحتوي iPad Mini على شريحة A16 BIONIC وهذا يعطي تحسينا خفيفا بالمقارنة بشريحة A15 BIONIC.

ومن أجل التخفيف من تأثير مشكلة التمرير الهلامية المرئية على الجيل الموجود حاليا من IPad mini أثناء تمرير المحتوى، فإن الجهاز الجديد في هذه التحديثات سوف يحتوي على وحدة تحكم جديدة في العرض.

وفيما يتعلق بتشكيلة ipad pro فإنها ستبقى كما هي في الوقت الحالي، وهو الذي تم تحديثه في عام 2022، وبالتحديد في شهر أكتوبر أيضا، ومن المتوقع أن يتمتع ipad pro بشاشة oled لأول مرة في الجيل القادم، لكن من غير المتوقع أن يكون هناك نماذج للجيل التالي جاهزة حتى وقت قادم من العام القادم.

جدير بالذكر، أنه تم تحديث الطراز الأساسي لجهاز IPad آخر مرة قبل عام، مما يجعله هو الأحدث في المجموعة كلها، ويتم تشغيله حاليا بشريحة A14 Bionic، وجاء طراز الجيل العاشر بتصميم جديد وإطار رفيع وألوان جديدة، بالإضافة إلى زر جانبي أنيق يعمل بتقنية touch id، ولا يتضح حتى الآن ما الذي سيتم استخدامه في الجيل الحادي عشر، ولكن إذا ألحق بجهاز iPad MINI A16 فإنه من الطبيعي والمعقول أن يحصل عليه آي باد الأساسي.