خفايا لا تعرفها في Xiaomi .. أكواد سرية في أجهزة شاومي MIUI
في مقالنا هذا نجمع بعض من أهم الأكواد السرية في أجهزة شاومي بنظام التشغيل MIUI والتي تساعدك على اختبار الهاتف الجوال الخاص بك مع تهيئة النظام والتعرف على المزيد من معلومات نظام الهاتف، ومن المعروف أن نظام التشغيل MIUI في الأندرويد بالهواتف الذكية يعد من أكثر الأنظمة التي تحتوي على بعض الخصائص المفيدة كثيرًا والمزايا المختلفة دونًا عن غيره من الأنظمة، ولاسيما تلك الأكواد التي تسهّل عليك التعرف أكثر على هاتفك، تابع للتعرف على أفضل أكواد أجهزة شاومي Xiaomi.
آلية استخدام الأكواد السرية في أجهزة شاومي
تلك الأكواد تعتمد تنشيطها على إصدار MIUI من نوع المعالج كوالكم أو ميديا تك Qualcomm or MediaTek أو تعتمد على الإصدار الأساسي من نظام التشغيل أندرويد Android ، لذلك فقد لا تعمل تلك الأكواد في بعض الطرز المعينة من Xiaomi و Poco. أيضًا، ويتم استخدام تلك الأكواد بالاتصال من المكالمات Calls الأصلي، بينما لا يمكن استخدام أي برنامج اتصال مختلف عن البرنامج الأصلي.
أكواد شاومي Xiaomi MIUI
|الكود
|الخاصية
|# # 197328640 # # # *
|هو يعمل على تمكين قائمة اختبار مخفية بالجهاز لاختبار عناصر الجوال مثل لوحة اللمس “التاتش” والشاشة والسماعة ومستشعر التقارب والميكروفون.
|* # * # 0588 # * # * # *
|اختبار للتحقق من أداء مستشعر التقارب.
|* # * # 232337 # * #
|اختبار التحقق من تشغيل الاتصال.
|* # * # 2664 # * # * # *
|اختبار للتحقق من تشغيل لوحة اللمس.
|* # * # 0842 # * # * # *
|التحقق من تشغيل الاهتزاز بالشاشة.
|* # ** # 1472365 # * # * # *
|التحقق من تشغيل GPS
|# # 232339 # # *
|التحقق من وجود مشاكل في اتصال Wi fi