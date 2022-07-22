خطوات نقل محادثات الواتساب من رقمك القديم للجديد للجروبات والمحادثات الشخصية

يحتاج عددٍ كبير من مستخدمي تطبيق واتس أب إلى خدمة مثل الملفات والمحادثات الخاصة به من الرقم القديم إلى الرقم الجديد في حالة تغيير رقم الهاتف المستخدم في تطبيق واتس أب الخاص به، وفي هذا الإطار فقد أوضح الخبير التقني عبدالرحمن الهادي، الطريقة والخطوات التي يتم بناء عليها إمكانية نقل جميع محادثات الواتساب من رقمك القديم لرقمك الجديد، على أن يتم ذلك بسهولة بدون استخدام أي برامج وكمبيوتر، كما تتم كذلك هذه الطريقة في أسرع وقت ممكن، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور خطوات نقل جميع محادثات الواتساب من رقمك القديم الجديد.

خطوات نقل جميع محادثات الواتساب من رقمك القديم للجديد

ومن خلال التصريحات التي أوضحها الخبير عبدالرحمن، من خلال مقطع فيديو قام بنشره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فقد أشار إلى أنه يمكن أن يتم نقل محادثات الواتساب الخاصة بالمستخدم من رقم قديم لرقم آخر بسهولة وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية مباشرة.

في البداية يتم الدخول مباشرة إلى تطبيق واتس آب. ومن ثم يتم الدخول إلى الإعدادات الخاصة بالتطبيق. قم يتم الدخول على الحساب. ومن ثم يتم الضغط على أيقونة تغيير الرقم من بين الاختيارات المتاحة ثم يتم الضغط على أيقونة التالي. بعد ذلك يتم وضع الرقم القديم فوق ومن ثم يتم إدخال الرقم الجديد أسفل. بعد إدخال الرقم يتم الضغط على أيقونة التالي فوق من اليسار وبالتالي تتم عملية النقل.

نقل البيانات في تطبيق واتس أب

وقد تابع كذلك الخبير التقني عبدالرحمن الهادي، أنه يمكن أن يتم بسهولة من خلال هذه الخطوات عملية نقل البيانات الخاصة بالمستخدم من الحساب القديم إلى الجديد بكل سهولة، وفي هذه الحالة سوف يتم إرسال رسالة من البرنامج لجميع الأصدقاء بشكل تلقائي، والتي تفيد بأنه قد تم تغيير رقم الواتساب الخاص بك لرقم جديد.