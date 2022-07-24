خطوات نسخ المحادثات من الواتس آب الأصلي إلى الواتس آب الذهبي وأهم مميزات الواتس اب
الكثير من الأشخاص أصبحوا يرغبون بتبديل الواتس آب القديم بالواتس الذهبي الجديد لما فيه من مميزات كثيرة ومتنوعة يرغب فيها أي مستخدم ولكن لا يرغبون بفقد محادثاتهم والجروبات التي يتواجدون فيها ويتيح لهم الواتس أب الذهبي الإنتقال إليه بدون أن يتم فقد المحادثات الخاصة بهم.
أهم مميزات الواتس آب الذهبي الجديد
- يمكن للمستخدم أن يشاهد الحالات الخاصة بأصدقائه بدون أن يعلموا ذلك.
- يستطيع المستخدم إستعادة الرسائل المحذوفة وقراءتها.
- يمكن للمستخدم أن يقوم بتعين رسالة يقوم الواتس الذهبي من خلالها بالرد التلقائي على الرسائل المرسلة إليه.
- يمكن تحميل فيديو إلى الحالة تصل مدته إلى نصف دقيقة.
- يمكن إخفاء حالة الإتصال لدى المستخدم.
- يستطيع المستخدم إنشاء مكالمات جماعية صوتية أو مكالمات فيديو.
- يمكن للمسخدم أن يقوم بإخفاء أنه يقوم بالكتابة الأن أو بتسجيل مقطع صوتي الأن.
- يمكن للمستخدم تعين أكثر من رقمين على نفس الواتس آب الذهبي.
- يستطيع المستخدم تغيير خط الكتابة على الواتس آب الذهبي ويمكن تغيير طريقة الكتابة على البرنامج كله.
- يمنع الواتس آب الذهبي أي إعلانات منبثقة أو مزعجة ويعمل بطريقة آمنة تماما.
طريقة وخطوات نسخ المحادثات من الواتس آب الأصلي إلى الواتس آب الذهبي
- يقوم المستخدم بالدخول إلى الواتس آب الأصلي ثم يقوم بالضغط على إعدادات.
- ثم يقوم بإختيار الدردشات من القائمة التي ستظهر أمامه.
- بعد ذلك يقوم بالضغط على النسخ الإحتياطي للدردشات ويختار منها نسخ إحتياطي.
- سيقوم البرنامج بنسخ لجميع المحادثات الموجودة في التطبيق.
- ثم يقوم المستخدم بعد الإنتهاء من النسخ الإحتياطي بالإنتقال إلى مدير الملفات في الجهاز الخاص به.
- ثم يختار وحدة التخزين الداخلية ويقوم بالضغط على الملف الخاص بالواتس آب الأصلي.
- يقوم المستخدم بالضغط عليه بطريقة مطولة ويقوم بالضغط على إعادة التسمية.
- بعد ذلك يقوم المستخدم بتسمية الملف بأي إسم يرغب فيه.
- ثم يقوم المستخدم بتحميل تطبيق الواتس آب الذهبي الجديد.
- بعد ذلك يقوم المستخدم بإختيار الملف الذي قام بتسميته لكي يقوم بإسترجاع الرسائل منه.
- وبهذا يكون قد قام المستخدم بنقل جميع محادثاته من الواتس اب الأصلي إلى الواتس الذهبي بكل سهولة.