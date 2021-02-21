خطوات عمل قائمة مهام على تطبيق واتس آب

قائمة المهام على تطبيق واتس أب يهي عبارة عن تدوين المهام وجدولتها للتذكير بها حتى يتمكن الشخص من متابعة مهامه وقت الحاجة لها والقيام بها، ويقوم بنشاء القائمة بسهولة على تطبيق واتس اب وليس على الهاتف من خلال خطوات سوف نتعرف عليها في هذا المقال عن To do list على تطبيق واتس اب.

قائمة مهام على تطبيق واتس آب

قائمة المهام التي يقوم المستخدم لتطبيق واتس آب بإنشائها على التطبيق تسهل الكثير على الأشخاص خاصة من ينسى كثيراً وتقوم بدور التذكير للقيام بهذه المهام على مدار اليوم، كمن يذكر نفسه بشرب الماء في مواعيد معينة ويمكن القيام بهذه القائمة وتسديلها من خلال الخطوات التالية:

يتم الحصول على خدمة المهام والتذكير بها من خلال الدخول على تطبيق Any.Do

على شبكة الويب.

سوف تجد رمز على شكل ترس قم بالنقر عليه.

من القائمة التي تنسدل من الترس قم باختيار Integrations ثم نختار منها Whatsapp Reminder أي تذكير واتس اب.

قم بكتابة رقم الهاتف الذي يتم من خلاله استخدام واتس اب.

إدخال الراسلة التي تظهر لك وتلقي رمز التأكيد

يتم فتح واتس اب وتسجيل المهمة المطلوبة.

سوف يتم تحويل هذه المهمة إلى تطبيق بقائمة Any.Do الخاصة بك.

يجب تحديد الوقت المراد التذكير فيه بتلك المهمة

يمكنك وضع أكثر من مهمة واختيار التاريخ الذي تريد حتى بعد أسبوع أو أكثر.

طريقة إلغاء خاصية قائمة المهام

يتمكن الفرد من إلغاء خاصية قائمة المهام من خلال الرجوع إلى تطبيق Any.Do ثم الضغط على علامة الترس ومنها اختيار تذكير ات واتس اب ثم الضغط على إلغاء حتى يتم توقف قائمة المهام من العمل على تطبيق واتس اب.