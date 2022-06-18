العديد من لاعبي PUBG MOBILE يرغبون في شحن لعبة ببجي موبايل بطريقة مجانية ولكن لا توجد مطلقاً أي طريقة شحن مجانية بلا يوجد طرق استبدال الخدمات بمعني انك عند قيامك بتنفيذ بعض المهام تتمكن من خلالها الحصول على بعض النقاط، ومن ثم استبدال هذه النقاط بشدات ببجي موبايل، ولكن قد يستغرق هذا الأمر وقت طويل كي تتمكن من الحصول على النقاط المطلوبة للحصول على شدات ببجي موبايل، لذا في هذا التقرير عبر موقعكم الإلكتروني نجوم مصرية نكتشف سويا كيفية الشحن بطريقة استبدال الخدمات والشحن بالطرق المدفوعة.

خطوات شحن لعبة ببجي موبايل 2022 عبر استبدال الخدمات المجاني

تتوافر طرق كثيرة في شحن لعبة ببجي موبايل من بين هذه الطرق العديد من الطرق الفعالة والطرق الحديثة التي لا تتطلب منكم دفع رسوم بل تحتاج منك أن تقوم ببعض المهام، أهم هذه الطرق طريقة الشحن باستخدام Google opinion rewards تتم خطوات هذه الطريقة كالتالي:



الذهاب إلى متجر Google play من هاتف الاندرويد أو الذهاب إلى متجر Apple store من جهاز الايفون.

تحميل تطبيق Google opinion rewards.

تثبيت وتشغيل التطبيق.

الإجابة على استطلاعات الرأي حتي تتحصل على النقاط المطلوبة لعملية استبدال إلى شدات ببجي موبايل .

. الذهاب إلي لعبة ببجي والدخول إلى uc purchase.

والدخول إلى uc purchase. حدد رصيد Google play لدفع تمن الشدات.

طريقة شحن شدات ببجي من codashop

أولا الدخول على رابط موقع شحن ببجي codashop.com.

codashop.com. الدخول على تحديد القسيمة.

اختيار عدد الشدات UC.

الدخول على تحديد طريقة الدفع.

ستجد أن هناك الكثير من خيارات الدفع في وسائل الدفع.

وسائل الدفع فودافون، اورنج، فوري، ممكن، ميزة.

شحن PUBG MOBILE عبر الأيدي

الدخول على موقع midasbuy.

الدخول على قائمة الدولة من الصفحة الرئيسية.

اختيار الدولة التي تنتمي إليها.

النقر على زر أنطلق.

حدد فئة الشدات التي ترغب في الحصول عليها.

تسجيل id اللاعب.

اختار طريقة الدفع المناسبة لك.

اتبع إرشادات عملية الشحن.

كيفية شحن لعبة ببجي موبايل من الرصيد 2022

الكثير من الأشخاص يقومون بشحن لعبة PUBG MOBILE عن طريق الرصيد من خلال إتباع الخطوات التالية:

التوجه إلي موقع شحن شدات ببجي موبايل. الضغط على لعبة ببجي موبايل من الصفحة الرئيسية. اختار ما تريده من شدات من خلال العروض المتاحة. يجب تسجيل الأيدي الخاص باللعبة. اضغط فوق pay by mobile. اتبع باقي التعليمات المطلوبة لإبرام عمليات الشحن.

إلى هنا وصلنا معكم لختام شرح خطوات شحن لعبة ببجي موبايل 2022.