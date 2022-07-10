تقنية

خطوات تنزيل واتساب مسنجر الأخضر الأصلي 2022 آخر إصدار للأندرويد

فاطمة الخولي

من ضمن مواقع التواصل الاجتماعي يأتي الواتس اب الذي بلغت عمليات تثبيته على أجهزة الجوال أكثر من 5 مليار عملية، ولذلك يقوم متجر جوجل بلاي بتحديثات متتابعة للبرامج والتطبيقات، حيث يمكنك الآن تنزيل واتساب مسنجر الأخضر الأصلي 2022 من المتجر بكل سهولة ويسر، من أجل الاستفادة من تطبيق whatsapp المجاني بكل ما يقدمه من خدمات إرسال رسائل نصية، ومستندات، وإجراء مكالمات فيديو ورسائل صوتية.

تنزيل واتساب مسنجر الأخضر الأصلي 2022

تنزيل واتساب مسنجر الأخضر الأصلي 2022

تم تحديث تطبيق واتساب مسنجر الأخضر الأصلي بتاريخ 7/ 7/ 2022 على متجر جوجل بلاي، ونظراً لأهمية هذا التطبيق الذي اصبح لا غنى عنه مثل الفيسبوك، حيث منه تستطيع التواصل بين أسرتك وأصدقاءك حتى لو في دول مختلفة، ومن خلاله فكل ما يتم بشكل مجاني، لهذا نوضح لكم كيفية تحديث واتساب مجانا 2022.

خطوات تنزيل واتساب مسنجر الأخضر الأصلي 2022 آخر إصدار للأندرويد
طريقة تنزيل واتساب مسنجر الأخضر الأصلي 2022 آخر إصدار للأندرويد

خطوات تحديث واتساب ماسنجر على  Google Play

  • يتطلب نظام تشغيل اندرويد 4.0.3 فالأحدث.
  • ثم الدخول على رابط تنزيل الواتساب.
  • الذي يحولك إلى صفحة التطبيق ومنها تفاصيل وبيانات عنه.
  • ثم تجد أيقونة تثبيت.
  • تقوم بالضغط عليها وانتظار تحميل التطبيق على هاتفك.
  • وستجد الأيقونة الخاصة به على سطح الجوال.
  • بفتحها يتطلب الموافقة على الشروط.
  • ثم سجل برقم هاتفك ومفتاح الدولة.
  • وهنا تستكمل البيانات التي تتم بإرسال رمز التأكيد من رقم الهاتف.

تحديث واتساب الأخضر 2022

يزداد البحث عن كيفية تنزيل WhatsApp Messenger الأصلي من متجر بلاي، في ظل وجود أنواع أخرى لتطبيق الواتس اب منها تطبيق واتساب الذهبي،  وذلك لما يتميز به هذا التطبيق ضمن مواقع التواصل الاجتماعية بأهمية ومميزات كثيرة منها:

  • يستخدم تطبيق الواتساب في مراسلة الأصدقاء والعائلة مجانا.
  • من خلال التطبيق يتم إرسال المستندات بسهولة بتنسيق pdf، ومشاركة ملفات تصل إلى 100 ميجابايت.
  • إرسال رسائل صوتية بينك وبين أصدقاءك.
  • تبادل الصور ومقاطع الفيديو.
  • هذا التطبيق مستخدم في أنحاء العالم.
  • مزود التطبيق بخاصية التشفير التام بين الطرفين، وأمان تام لكل ما تتبادله من بيانات.
  • يمكنك فتح الواتساب بشكل كامل على جهاز الكمبيوتر من خلال إصدار واتساب ويب من خاصية الاقتران بين الكمبيوتر والهاتف.

خطوات تنزيل واتساب مسنجر الأخضر الأصلي 2022 آخر إصدار للأندرويد

  • تستطيع التواصل مع مجموعات يتم إنشاءها ومشاركة الصور والفيديوهات عبر المجموعة التي تصل إلى 256 شخص.

تنزيل #واتساب مجاني

بالفعل تطبيق الواتساب مجاناً، حيث منه يمكن الاتصال المجاني وإرسال رسائل SMS دون تكلفة أموال بالاتصال على شريحة هاتفك أو إرسال رسائل برسوم على الجوال، ويتم تنزيله وتثبيته كما شرحنا عاليه.

فاطمة الخولي

كاتبة محررة، حاصلة على ليسانس حقوق جامعة عين شمس، اعشق الصحافة الإلكترونية، وكتابة الأخبار في شتى المجالات، ونقل المعلومة بكل حيادية وصدق.


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3 تعليقات
  1. Imane يقول

    رائع

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  2. Imane يقول

    Merci

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  3. alam rahmoun يقول

    صعوبة تنزيل واتساب

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