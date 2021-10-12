خطوات تغيير وإنشاء ثيم ويندوز 11 بعد الترقية 2022

بعد إطلاق ويندوز 11 وتنزيل الويندوز أو الترقية إلى ويندوز 11 يتساءل البعض عن كيفية تغيير وإنشاء ثيم ويندوز 11 لتغيير الخلفية ولون الخلفية، فيما يلي نطلعكم على خطوات تغيير وإنشاء ثيم ويندوز 11 بعد الترقية كما نلقي الضوء على كيفية تثبيت سمة ويندوز 11 جديدة من اب ستور للايفون.

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خطوات تغيير ثيم ويندوز 11

تستطيع أن تقوم بتغيير ثيم ويندوز 11 على جهازك من خلال اتباع الخطوات التالية:

يتم النقر كليك يمين على سطح المكتب في ويندوز 11

تظهر لك بعض الخيارات اختار منها خيار التخصيص.

بعدها تظهر لك نافذة تحتوي على قائمة الإعدادات.

تظهر لك سمات ويندوز 11 تجدها بعنوان Theme to apply

اختار منهم ما تريد حسب رغبتك.

كيفية إنشاء سمة في windows 11

يتم إنشاء سمة في ويندوز 11 مخصصة باتباع بعض الخطوات والتي تتمثل فيما يلي: