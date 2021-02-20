خطوات تحميل تطبيق الفيس تايم على أجهزة الاندرويد

يعتبر تطبيق الفيس تايم من أهم التطبيقات الإلكترونية الجديدة التي قامت شركة آبل بطرحها لجميع مستخدمين أنظمة الـ ios، حتى تسهل على المستخدمين من عمل مكالمات فيديو أو إجراء مكالمات صوتية بين مستخدمي أجهزة الأيفون فقط، ولكن أصبح الآن بإمكان العديد من مستخدمي أجهزة الاندرويد تحميل تطبيق الفيس تايم.

تطبيق الفيس تايم 2021

يعتبر تطبيق الفيس تايم من التطبيقات المطروحة لمستخدمي هواتف آبل، وتم إطلاقها بداية من ٢٠١٠ على جميع أنواع الهواتف من شركة ابل وأيضاً أجهزة الماك بوك إير، بالإضافة إلى الآي باد.

ويذكر أن التطبيق مدعم بمكالمة الفيديو، ويقوم المستخدم بفتح الكاميرا لرؤية المتصل.

ومن الجدير بالذكر أن هذا التطبيق يتم استخدامه على الوايف اي فقط، وليس على بيانات الهاتف، وقامت الشركة بتطبيق هذا القرار، نظراً لأن مكالمات الفيديو تأخذ حجم كبير من الباقة، وبالتالي تزيد من أسعار الفواتير.

ولكن مع قدوم عام ٢٠١٢ تم رفع القيود المفروضة حول تشغيل تطبيق الفيس تايم على الواي فاي فقط، بحيث يتم تشغيله أيضاً من بيانات الهاتف أيضاً، وأصبح بإمكان الجميع إجراء المكالمات على الفيس تايم من خلال شبكات الـ 3g ، 4g

ويعتبر رفع القيد من أهم المزايا التي منحت على الفيس تايم، حتى يتمكن المستخدم من البقاء على اتصال مع الأسر والأصحاب في حالة التنقل والسفر من مكان لآخر.

تطبيق الفيس تايم على أجهزة الاندرويد

تطبيق الفيس تايم على أجهزة الاندرويد من أهم التطبيقات التي يبحث عنها مستخدمي هذا النظام، ولكن من المعروف أن هذا التطبيق متوفر فقط لمستخدمي هواتف الأيفون.

ولكن الأمر أصبح بسيط في الوقت الحالي، حيث تم إطلاق التطبيق على بشكل مجاني على أجهزة الاندرويد، حيث من السهل أن يتم تحميلها على جميع الهواتف سواء كانت الحديثة أو القديمة.

أهم ما يميز البرنامج أنه يعمل بدرجة نقاء ووضوح عالية في الصوت والصورة.

ولكن التطبيق لم يضاف إليه أي تطوير بواسطة مصممي برنامج فيس تايم لهواتف الاندرويد حتى وقتنا هذا.

رابط تحميل فيس تايم اندرويد

تمكن تحميل تحميل فيس تايم لمستخدمي هواتف الاندرويد مجانا من خلال الموقع الرسمي وذلك بالنسبة لنظام الاندرويد حديث أو قديم.