بعد عودة الواتساب للعمل … خطوات تحديث واتس اب 2022 على الاندرويد والايفون

بعد أن انقطعت الخدمة عن واتساب وفيس بوك وانستجرام، يبحث مستخدمي واتس اب عن خطوات تحديث واتس اب 2022 ليتمكن الجميع من استخدام الخدمات المقدمة من واتس اب للتواصل بين الأصدقاء، والاستمتاع بكافة خدمات ومزايا واتس اب الجديدة، في السياق التالي نوضح خطوات تحديث واتس اب 2022 على الاندرويد والايفون.

خطوات تحديث واتس اب 2022 على الاندرويد والايفون

تحديث واتساب هي واحدة من أهم الطرق والحيل البسيطة والآمنة للحماية من المتطفلين، حيث يجب على مستخدمي واتساب في أجهزة الاندرويد أو الايفون ترقية التطبيق إلى الإصدار الأحدث الأخير للحفاظ على نظام التشغيل وحماية التطبيق من الثغرات الأمنية.

تحديث واتس اب على الاندرويد

يمكن بسهولة تحديث واتس اب على الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل اندرويد من خلال اتباع الخطوات التالية:

يتم فتح متجر جوجل بلاي.

ثم انقر على جميع التطبيقات والألعاب والتي تجدها في القائمة.

ابحث عن واتساب ماسنجر، ثم اضغط على أيقونة تحديث.

انتظر قليلًا حتى يتم تحديث نسخة واتس اب لديك إلى آخر وأحدث نسخة.

تحديث واتساب على الايفون

يتم تحديث تطبيق واتساب على الايفون من خلال اتباع الخطوات الآتية: