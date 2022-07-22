تطبيق الواتساب من تطبيقات المراسلة الأكثر استخداما حيث إنه يتم تبادل مليارات الرسائل اليومية على التطبيق ويمر عليك أوقات تريد أخذ استراحة من ازدحام الحياة ولكن لا يمكنك أن توقف تلقي أي رسائل عبر التطبيق دون إلغاء التثبيت حيث عندما يتم إيقاف علامات القراءة أو إيقاف بيانات الإنترنت لن تستطيع إيقاف استلام الرسائل من جهات الاتصال الخاصة بك، وفي هذا التقرير سنوضح خطوات تجعلك غير مرئي على تطبيق الواتساب بدون حذفه.

خطوات تجعلك غير مرئي على تطبيق الواتساب دون حذفه

هناك بعض الخطوات التي تساعد في تنشيط ميزة إخفاء حسابك دون إزالة التطبيق ويتم ذلك عن طريق بعض الإعدادات البسيطة التي يتم ضبطها لإجراء التغيرات اللازمة والخطوات هي:

انقر لمدة طويلة على تطبيق الواتساب على هاتفك. وبعد ذلك سيتم عرض زر معلومات التطبيق انقر عليه. سيتم عرض ميزة الإيقاف الإجباري وستجدها في الإعدادات. اضغط على ميزة الإيقاف الإجباري ( force stop). وأغلق التطبيق على جهازك وبذلك لم تصلك أي رسائل من تطبيق الواتس اب.

كيفية استرجاع الواتساب بعد تفعيل ميزة الإيقاف الإجباري

بعد الانتهاء من الخطوات السابق ذكرها وتريد استرجاع استخدام الواتس اب عليك فتح النظام الأساسي وستتلاقى جميع الرسائل مرة ثانية ولكن في حالة كنت تريد الاختفاء من المنصة فلا توقف ميزة الإيقاف الإجباري حيث إنه يساعد في منع تلقي أي رسائل.

سيري المرسل أن الرسالة لم يتم تسليمها إليك في حاله كنت تستخدم النظام الأساسي حيث إن التطبيق يتوفر به علامة مزدوجة لإعلام المستخدمين أنه تم تسليم الرسائل لكنه لم يقرأها وهناك علامة زرقاء عند عرضها تفيد بأن المستلم قد اطلع على الرسالة.