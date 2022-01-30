خطوات تثبيت ماين كرافت minecraft التحديث الأخير 2022 النسخة الاصلية للأندرويد

لعبة Minecraft الأصلية ممتعة من حيث طريقة لعبها والمغامرات داخلها، وتتم طريقة تنزيلها على هواتف Android من خلال متاجرها الرسمية، كما أن لها متطلبات على الهواتف الذكية بالإضافة إلى متطلبات الكمبيوتر الشخصي، ويحتوي أحدث إصدار للعبة بعد التحديث أيضًا على إضافات تشير إلى الأدوات الخاصة المستخدمة في اللعبة و في الوضوح الشديد لجوانب اللعبة بالداخل، خاصة في رسوماتها العالية، ومن خلال متابعتك للمقال ستتعرف على تفاصيل وخطوات تثبيت هذه اللعبة.

ما هي اخر الإضافات والتحديثات للعبة Minecraft

أولاً، أصبحت طريقة تنزيل Minecraft تتم بواسطة المتاجر المعتمدة أو موقع Free Fire.

الإضافات التي تم إجراؤها هي عبارة عن حبار مميز يسمى الحبار المتوهج.

بالإضافة إلى استخدام هذا الحبار لبناء العديد من الأشكال الرائعة في اللعبة.

يستخدم هذا الحبار أيضًا لتزيين عالم الماء بطريقة جذابة للغاية داخلها.

بالإضافة إلى ذلك، يستخدم هذا الحبار في بناء القواعد تحت الأرض.

تمت إضافة حيوان يشبه الأسماك يسمى AXOLOTIL إلى اللعبة الأصلية.

أيضًا، يتمثل دور AXOLOTIL في جذب انتباه اللاعب حتى لا يقع في أي فخاخ أثناء لعب Minecraft.

يُسمح أيضًا في اللعبة الأصلية بالاحتفاظ بهذا الحيوان الأليف طوال اللعب في حوض من الماء.

أيضًا، للحفاظ على الحيوان، يجب بناء حوض مائي كبير في ماين كرافت.

تثبيت لعبة Minecraft النسخة الأخيرة

أما بالنسبة لكيفية تنزيلها، فيجب أن يتم ذلك من خلال مواقع الويب المعتمدة من ناحيتين، الأولى هي المتاجر المعتمدة لهواتف أندرويد يوجد أيضًا موقع على شبكة الإنترنت حيث تم تثبيت اللعبة الأصلية، وهي بالمجان، أيضًا تحتوي على العديد من الإضافات في أحدث إصدار لها وتحديثاتها أيضًا في كل مرة، كما يزداد عدد اللاعبين في العالم وهذا لأن مطوري ألعاب Minecraft يتطلعون باستمرار لإضافة الجديد فيها، تمت إضافة تطوير أيضًا إلى الواقع داخل اللعبة وهو مشابه جدًا للواقع الافتراضي الذي يعيش فيه اللاعب أثناء اللعب، أيضًا من خلال هذا الواقع، يمكن للاعب اختيار الواقع الذي يريده في لعبة Minecraft.

متطلبات تثبيت لعبة ماين كرافت للهاتف

توفر مساحة خالية تبلغ 2 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي على الهاتف .

تتطلب اللعبة الأصلية أيضًا هاتف باصدار Android 4.0.4.

أيضًا، تتطلب مساحة تخزين فارغة للهاتف لا تقل عن 1 جيجابايت.

هذه هي المتطلبات الخاصة للعبة Minecraft الأصلية لتشغيل اللعبة على هاتفك.

مواصفات لعبة ماين كرافت الأصلية لهواتف أند رويد ومميزاتها

تم تصميمها بمكون رئيسي من لعبة Minecraft الأصلية على الهواتف.

بالإضافة إلى ذلك، تم تخصيص أجزاء كبيرة وتهيئتها لهواتف Android.

أيضًا، تحتوي على جزر بنجر غير موجودة على الكمبيوتر.

من بين ميزات اللعبة الأصلية، يمكن للاعب تغيير اسم مستخدم الهاتف أيضًا، أحدث إصدار من Minecraft متوافق مع أنظمة هواتف Android وأنظمة IOS وأجهزة Windows.

يمكن أيضًا تحديثها باستمرار على هواتف Android.

قم بتثبيت النسخة الأصلية على هواتف Android واستمتع بأحدث إصدار، يتم ذلك من خلال المتاجر المعتمدة أو موقع Free Fire الشهير، واستمتع بميزات إضافية في Minecraft لهواتف Android.