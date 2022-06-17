تقنية

خطوات تثبيت تطبيق أخبار Google بالعربي 2022 متجر جوجل بلاي

فاطمة الخولي

من التطبيقات الإخبارية الهامة تطبيق أخبار Google الذي خصصته جوجل، ويتم تحميله من متجر جول بلاي للهواتف الأندرويد، حيث أنه تطبيق مجاني يرسل لكم ما يدور حول العالم بشكل إلكتروني من الأخبار من جميع المواقع الرسمية التي تنشر الأخبار، ومن خلال التطبيق تستمتع بمعرفة أخر مستجدات الأخبار من مصدرها الرسمي، حيث يعرض ملخص أهم الأخبار المحلية والعالمية والرياضية، وغيرها، ويتم تحديث الملخص باستمرار بالأخبار الأحدث، ونقدم لكم بموقع نجوم مصرية رابط التطبيق وتثبيته على هاتفك.

خطوات تثبيت تطبيق أخبار Google بالعربي 2022 متجر جوجل بلاي.

تطبيق أخبار Google بالعربي 2022

تطبيق أخبار Google بالعربي تم تحديثه بتاريخ 6/6/2022 لإصلاح الأخطاء وتحسين الأداء، وقد حصل هذا التطبيق الذكي المقدم من Google على الترتيب السابع في أهم التطبيقات المجانية التي تقدم فئة الأخبار، وبلغ عدد عمليات التنزيل أكثر من المليار مستخدم للتطبيق، فهو يمنح تغطية شاملة للأخبار من خلال مصادر الأخبار من جميع أنحاء العالم.

خطوات تثبيت تطبيق أخبار Google بالعربي 2022 متجر جوجل بلاي
تنزيل تطبيق أخبار Google بالعربي 2022 متجر جوجل بلاي

تثبيت أخبار جوجل للأندرويد 2022

  • يمكنك تثبيته من الدخول على رابط التطبيق من متجر جوجل بلاي.
  • وستجد أمامك تفاصيل البرنامج من حيث عدد عمليات تثبيته، وتقييمه ب 4.6 نجمة، وأنه مقُيم على أنه مناسب لمن بلغ عمر 18 عام فما فوق.
  • ثم اضغط على أيقونة تثبيت الخضراء.
  • ولابد من اتصالك بالإنترنت.
  • وفي ثواني ستجد التطبيق على سطح هاتفك.
  • قم بفتح التطبيق، واختار مصدر الأخبار
  • بعض الميزات لا تتوفر إذا لم تكن مسجل بحسابك على جوجل.
خطوات تثبيت تطبيق أخبار Google بالعربي 2022 متجر جوجل بلاي
كيفية تثبيت تطبيق أخبار Google بالعربي 2022 متجر جوجل بلاي

طريقة اختيار الأخبار في أخبار Google

تجد في تطبيق أخبار جوجل بهاتفك الأندرويد في الأسفل للاختيار منهم ما يلي:

  • محتوى يهمك: والتي تعرض الملخص لأهم الأخبار.
  • ثم أهم العناوين.
  • وكذلك أيقونة محتوى يهمك وذلك باختيار المصدر المراد متابعته.
  • ثم التصفح والاشتراك: وهنا يعرض لك المصادر المقترحة.

كما يتوفر تطبيق أخبار Google بالعربي على جهاز الكمبيوتر، وكذلك هاتف الآيفون وجهاز الأيباد، وكافة التفاصيل شرحتها حوحل من خلال مساعدة Google News، حيث يتوفر التطبيق بكثير من البلدان ما عدا في دول الدانمرك، وفنلندا، وإسبانيا.

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فاطمة الخولي

كاتبة محررة، حاصلة على ليسانس حقوق جامعة عين شمس، اعشق الصحافة الإلكترونية، وكتابة الأخبار في شتى المجالات، ونقل المعلومة بكل حيادية وصدق.


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تعليق 1
  1. غير معروف يقول

    اخبار الجزا

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