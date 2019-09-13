خطوات انشاء حساب تويتر twitter
انشاء حساب تويتر
يتم أستخدام تويتر للتواصل مع الأشخاص وتبادل الآراء وكذلك يستخدم في عملية التسويق وإنشاء العلامات التجارية،ويمكن من خلال الخطوات التالية إنشاء حساب جديد علي موقع تويتر :
- الخطوة الاولي هي الذهاب إلي موقع تويتر والنقر علي زر الاشتراك ما يسمي ” sign up”.
- ثم قم بتعبئة البيانات المطلوبة وهي اسم المستخدم الحقيقي والبريد الإلكتروني الخاص بك أو رقم الهاتف الجوال ثم كتابة كلمة المرور.
- لك شخص الحق في امتلاك حساب واحد فقط علي تويتر.
- بعد ذلك قم بالضغط علي كلمة إنشاء الحساب.
- ثم التالي يجب اختيار متابعة 3 أشخاص حددهم وأكمل الخطوات.
- سيتطلب منك متابعة 5 حسابات من الحسابات الأكثر عددا متابعة، ويمكنك تخطي هذه المرحلة بالضغط علي تخطي الموجودة في الجانب السفلي للصفحة.
- يجب عليك تأكيد بريدك الإلكتروني الذي قمت بالتسجيل به، ستتوجه إلي البريد الإلكتروني وفتح الرسالة وفتح الرابط الذي يتم إرساله إليك من تويتر.
- بعد هذه الخطوات تكون قد أتممت خطوات التسجيل علي تويتر، والآن يمكنك تخصيص الملف الشخصي وإعدادات صفحتك.
- قم بتحميل صورة شخصية لك من “profile photo” الحد الأقصى للصورة هو 700 ميغابايت.
- قم بتحميل صورة للغلاف “header” ، ويجب أن لا يتجاوز حجم الصورة عن 5 ميغابايت.
- قم بكتابة نبذة مختصرة عنك في حالة أن الحساب شخصي، اما أن كان الحساب تجاري بهدف التسويق قم بكتابة نبذة عن الشركة.
- ثم قم بالضغط علي كلمة حفظ التغيرات.
تويتر twitter
الآن سوف تتعرف علي اهم الاختصارات الموجودة علي موقع تويتر لتتمكن من أستخدام الموقع بكل سهولة ويسر :
- تويت تعنى تغريده : ومنها يتم تحديث الحالة الخاصة بك وكتابة تدوينه لا تزيد عن 280 حرف.
- ري تويت وتعني إعادة التغريد وهو تستخدم في حالة نشر شخص تغريده يمكن إعادة نشرها ومشاركتها مرة أخري.
- ريبلاي وهي إرسال رسالة إلي شخص علي العام وتقوم بكتابة اسمه من خلال @ لسم الشخص ثم @ ارسال الرسالة الموجهة له.
- DM أو الرسالة المباشرة وهي تستخدم في إرسال رسالة خاصة إلي احد الأشخاص.
- الهاشتاغ يستخدم في كتابة الكلمات الهامة في التغريدة لتصل إلي اكبر عدد من المستخدمين علي الموقع ويتم وضع علامة الشباك # قبل كتابة الكلمات المستهدفة.