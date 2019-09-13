خطوات انشاء حساب تويتر  twitter

يبحث الكثيرون عن كيفية انشاء حسابtwitterتويتر ، وهو من اكثر وسائل التواصل الاجتماعي حيث يبلغ عدد مستخدميه أكثر من 500 مليون مستخدم، ويعتبر أكبر منصة للتسويق الإلكتروني وعملية إنشاء حساب علي موقع تويتر سهلة للغاية سنتعرف عليها سويا من خلال هذا الموضوع، وهو يعتبر أكبر منصة اجتماعية بعد موقع فيسبوك، ويستخدم في التدوين والمشاركات وإبداء وجهات النظر والتواصل مع الأشخاص المشهورين، حيث تبلغ عدد أحرف التغريدة علي تويتر 280 حرف فقط.