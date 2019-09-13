تويتر twitter
تويتر twitter
تقنية

خطوات انشاء حساب تويتر  twitter

بواسطة مروة 0


انشاء حساب تويتر

يتم أستخدام تويتر للتواصل مع الأشخاص وتبادل الآراء وكذلك يستخدم في عملية التسويق وإنشاء العلامات التجارية،ويمكن من خلال الخطوات التالية إنشاء حساب جديد علي موقع تويتر :

  • الخطوة الاولي هي الذهاب إلي موقع تويتر والنقر علي زر الاشتراك ما يسمي ” sign up”.
  • ثم قم بتعبئة البيانات المطلوبة وهي اسم المستخدم الحقيقي والبريد الإلكتروني الخاص بك أو رقم الهاتف الجوال ثم كتابة كلمة المرور.
  • لك شخص الحق في امتلاك حساب واحد فقط علي تويتر.
  • بعد ذلك قم بالضغط علي كلمة إنشاء الحساب.
  • ثم التالي يجب اختيار متابعة 3 أشخاص حددهم وأكمل الخطوات.
  • سيتطلب منك متابعة 5 حسابات من الحسابات الأكثر عددا متابعة، ويمكنك تخطي هذه المرحلة بالضغط علي تخطي الموجودة في الجانب السفلي للصفحة.
  • يجب عليك تأكيد بريدك الإلكتروني الذي قمت بالتسجيل به، ستتوجه إلي البريد الإلكتروني وفتح الرسالة وفتح الرابط الذي يتم إرساله إليك من تويتر.
  • بعد هذه الخطوات تكون قد أتممت خطوات التسجيل علي تويتر، والآن يمكنك تخصيص الملف الشخصي وإعدادات صفحتك.
  • قم بتحميل صورة شخصية لك من “profile photo” الحد الأقصى للصورة هو 700 ميغابايت.
  • قم بتحميل صورة للغلاف “header” ، ويجب أن لا يتجاوز حجم الصورة عن 5 ميغابايت.
  • قم بكتابة نبذة مختصرة عنك في حالة أن الحساب شخصي، اما أن كان الحساب تجاري بهدف التسويق قم بكتابة نبذة عن الشركة.
  • ثم قم بالضغط علي كلمة حفظ التغيرات.

تويتر twitter

الآن سوف تتعرف علي اهم الاختصارات الموجودة علي موقع تويتر لتتمكن من أستخدام الموقع بكل سهولة ويسر :

تويتر twitter
تويتر twitter
  • تويت تعنى تغريده : ومنها يتم تحديث الحالة الخاصة بك وكتابة تدوينه لا تزيد عن 280 حرف.
  • ري تويت وتعني إعادة التغريد وهو تستخدم في حالة نشر شخص تغريده يمكن إعادة نشرها ومشاركتها مرة أخري.
  • ريبلاي وهي إرسال رسالة إلي شخص علي العام وتقوم بكتابة اسمه من خلال @ لسم الشخص ثم @ ارسال الرسالة الموجهة له.
  • DM  أو الرسالة المباشرة وهي تستخدم في إرسال رسالة خاصة إلي احد الأشخاص.
  • الهاشتاغ يستخدم في كتابة الكلمات الهامة في التغريدة لتصل إلي اكبر عدد من المستخدمين علي الموقع ويتم وضع علامة الشباك # قبل كتابة الكلمات المستهدفة.


مروة

كاتبة ومدونة اكتب فى العديد من المجالات وأهتم بتقديم محتوى مميز



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