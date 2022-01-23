يرغب الكثير من المواطنين بالمملكة العربية السعودية الاستعلام لمعرفة المديونية stc من خلال رقم الهوية أو رقم السجل المدني، ومعرفة أيضا تاريخ السداد، لسهولة السداد، لذا اليوم سأقدم لكم كيفية معرفة المدونية بيسر من خلال عدة خطوات بسيطة سوف نتعرف عليها في التالي:

خطوات الاستعلام عن مديونية stc برقم الهوية

وفرت شركة stc إمكانية الاستعلام عن الفاتورة لمعرفة المديونية برقم الهوية من خلال الذهاب إلي موقع الشركة فقط من خلال تلك هذه الخطوات التالية:

قم بالذهاب إلي شركة الاتصالات السعودية من خلال الضغط هنا.

قم بتسجيل دخول باستخدام رقم الهوية.

قم بإدخال كلمة المرور واضغط على زر خدماتي، أو الضغط على زر my stc

بعد ذلك اضغط على زر الاستعلام فواتيري.

بذلك تظهر صفحة أمامك بالمديونية الخاصة بك.

خطوات الاستعلام عن مديونية stc برقم الهوية 1443 عبر تطبيق my stc

يمكنك الاستعلام عن الفاتورة من خلال تطبيق my stc من خلال الخطوات التالية:

قم بالدخول على التطبيق، ثم قم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور ورقم الهوية في الحقول المخصصة لذلك.

ثم اضغط على زر تسجيل دخول واختار الفاتورة.

ثم ادخل رقم الحساب الخاص بالفاتورة التي ترغب في الاستعلام عنها، وبذلك يظهر أمامك كافة تفاصيل الفاتورة.

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الاستعلام عن المديونية stc عبر رسالة sms

وفرت أيضا شركة اتصالات السعودية إمكانية الاستعلام عن المديونية من خلال إرسال رسالة نصية للرقم 900، وتحتوي الرسالة على 9955، وانتظر قليلاً حتي يرسل لك رسالة تحتوي على قيمة المديونية الخاصة بك.

أرقام معرفة مديونيات stc