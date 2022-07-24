خطوات استرجاع حساب واتساب المسروق في دقائق

يتعرض كثير من الناس في هذه الآونة لهجمات إلكترونية واحتيالية وخاصة على حساباتهم على تطبيق الواتساب WatsApp، حيث من الممكن أن تتعرض حساباتهم إلي الاختراق عن طريق فتح لينك غير آمن. ويسعي أولئك المحتالون إلى سرقة أو اختراق الحسابات لأغراض عدة إما لسرقة بيانتهم أو التجسس عليهم أو سرقة معلومات حساباتهم البنكية. وكما حذرت الصفحة الرسمية لشركة الواتساب من الدخول إلي أي لينك غير موثوق وحماية الحسابات، فسنتناول في هذا المقال طريقة استرجاع الحساب المسروق أو المخترق.

إجراءات عاجلة لاستعادة حساب واتساب

تسجيل الخروج من جميع أجهزة الكمبيوتر والهواتف المسجل عليها حساب واتساب الخاص بك فورا.

ثم بعد ذلك قم بتسجيل الدخول مرة أخرى إلى واتساب مستخدماً رقم هاتفك وبعدها قم بالتحقق من رقم هاتفك وذلك عن طريق إدخال الرمز المكون من 6 أرقام الذي تتلقاه في رسالة SMS.

بمجرد قيامك بإدخال الرمز الذي تلقيته في رسالة SMS المكون من 6 أرقام، سيتم تسجيل خروج الشخص المخترق لحسابك في واتساب تلقائيًا.

من الممكن أن يُطلب منك أيضًا إدخال رمز التحقق الخاص بالمصادقة الثنائية، وإذا كنت لا تعرف هذا الرمز، فربما يكون الشخص الذي يستخدم حسابك قد قام بتمكين التحقق المصادقة الثنائية.

في مثل هذه الحالة يجب عليك أن تنتظر 7 أيام قبل أن تستطيع تسجيل الدخول بدون استخدام رمز التحقق الخاص بالمصادقة الثنائية، وذلك بغض النظر عما إذا كنت تعرف رمز التحقق هذا، فقد تم تسجيل خروج الشخص المخترق من حسابك، و بمجرد إدخال رمز SMS المكون من 6 أرقام.

لا يجب عليك أن تقوم بمشاركة رمز تنشيط WhatsApp واتساب المكون من 6 أرقام إذا استلمت رسالة على هاتفك تطلب منك إدخال الأرقام لأنك بذلك تعرض حسابك للاختراق، وإذا فعلت ذلك عليك القيام بإبلاغ واتساب من خلال [email protected] حتي يقوموا بإلغاء تنشيط حسابك .