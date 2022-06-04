خطوات استرجاع حساب انستجرام عن طريق الدعم الفني

يعتبر تطبيق انستجرام من أهم التطبيقات والأكثر انتشارا في العالم، ونال التطبيق شهرة كبيرة وانتشار واسع بين المستخدمين ويعد من أفضل مواقع التواصل الاجتماعي، ويتساءل بعض مستخدمين التطبيق عن طريقة استرجاع حساب انستجرام عن طريق الدعم الفني، وفي الموضوع التالي سنقوم بشرح خطوات استرجاع حساب الإنستجرام.

استرجاع حساب انستجرام عن طريق الدعم الفني

يستطيع المستخدمين علي انستجرام استرجاع حسابهم عن طريق الدعم الفني عن طريق الخطوات التالية:

1- الخطوة الأولى قم بالدخول إلى الموقع الرسمي انستغرام للدعم الفني من هنا.

2- الخطوة الثانية قم بكتابة البيانات المطلوبة منك اسم المستخدم وعنوان البريد الإلكتروني ورقم الهاتف الخاص بك.

3- الخطوة الثالثة قم بكتابة وصف المشكلة.

4- الخطوة الرابعة قم بالضغط على أيقونة إرسال وسوف يرسل الطلب إلى الدعم الفني وعليك الانتظار حتى يصل لك تنبيه على البريد الإلكتروني وهذا يتم في يومين من تاريخ الإرسال.

طريقة التواصل مع الدعم الفني لإنستجرام

في حالة واجهتكم أي مشكلة خلال استخدام الموقع يمكنكم التواصل مع خدمة العملاء لحل المشكلة ويمكنك التواصل مع فريق الدعم عن طريق:

البريد الإلكتروني:

[email protected]

أو عبر الاتصال على الرقم التالي:

16505434800+