خطوات إيقاف حسابك على السناب

يستطيع أي مستخدم لتطبيق سناب شات حذف حساب سناب سواء من خلال جواله أو جهازه الحاسوب الشخصي له، من المعروف لدى الجميع أن تطبيق سناب شات هو تطبيق تواصل إجتماعي يعمل على تسجيل وبث ومشاركة الرسائل المصورة بالإضافة لمقاطع الفيديو، يمكن للمستخدم التقاط الصور مع تسجيل ما يرغب من مقاطع فيديو وإضافة نصوص ورسومات ثم إرسالها إلى قائمة التحكم من المتلقين.

خطوات حذف حساب سناب شات

التوجه إلى رابط حذف حساب سناب شات والمتابعة.

القيام بتسجيل الدخول على الحساب الشخصي على تطبيق سناب شات snapchat.

تسجيل اسم المستخدم مع كلمة المرور.

بعد إدخال بياناتك قم بالدخول على خانة التأكيد على أنك لست روبوت.

الضغط على “تأكيد” لتأكيد رغبتك في حذف الحساب.

يتم الولوج للصفحة التالية ثم عمل “متابعة”.

بهذه الخطوات سيتم إيقاف حسابك على سناب شات ولن تستطيع التواصل مع أصدقائك أو عمل تسجيل دخول للحساب.

سيصلك بعد ذلك رسالة على بريدك الإلكتروني تفيد أنه تم إغلاق الحساب.

ملحوظة

من الممكن استعادة حسابك على السناب شات مرة أخرى في غضون 30 يوم من تاريخ إغلاقه.

خطوات استرجاع حساب سناب شات