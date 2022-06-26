خطوات إلغاء خدمات سوا لشركة الإتصالات السعودية وكيفية الحفاظ على الرصيد دون الخصم

تقدم شركة الإتصالات لعملائها بالمملكة العربية السعودية العديد من الخدمات، ومن بينها إلغاء خدمة سوا التي تقوم بسحب مبلغ من الرصيد تلقائيا مقابل بعض الخدمات التي تقدمها للعميل، وبالتالي من حق أي شخص يرغب بإلغاء هذه الخدمة والحفاظ على الرصيد دون الخصم، وذلك من خلال اتباع بعض الخطوات ولكن بعد إلغائها لن يحصل الشخص على خدمات سوا مرة ثانية.

خطوات إلغاء خدمات سوا

هناك العديد من الخدمات التي تقدمها سوا للإتصالات، حيث تقوم بسحب الرصيد تلقائيا من العميل أثناء تجديد الباقة مباشرة، وبالتالي يمكن إلغاء هذه الخدمة عن طريق تتبع بعض الخطوات وهي كالآتي:

يمكن لجميع عملاء الاتصالات إلغاء خدمات سوا عن طريق الاتصال بهذا الكود #900*، ثم يجب على العميل اتباع الإرشادات لإلغاء الخدمة.

كما يمكن إلغاء الخدمة من خلال إرسال رسالة على هذا الرقم “800828”، وبالتالي سيتم إلغائها فورا.

طريقة إلغاء خدمات سوا المدفوعة بالسعودية

هناك العديد من الطرق حتى يستطيع العميل إلغاء خدمات سوا المدفوعة ومن بينها ما يلي: