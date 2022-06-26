طرحت شركة سوني إصدار أجهزة ألعاب فيديو متحركة وهذه الإصدارات قد انتشرت في الأسواق العالمية وتعمل الشركة على تحديث هذه الأجهزة لتقديم كل جديد بالإضافة إلى توفير ألعاب أكثر واقعية ولكن هناك بعض المشاكل التي تواجه مستخدمي أجهزة سوني ألا وهي تفعيل الأيدي، وفي هذا التقرير سوف نوضح خطوات إلغاء تفعيل الأيدي في أجهزة سوني.

خطوات إلغاء تفعيل الأيدي في أجهزة سوني

من أبرز المشاكل التي تواجه العملاء هي مشكلة تفعيل الأيدي في ألعاب سوني ويمكن حل هذه المشكلة بسهولة عن طريق التعليمات التالية:

يتم زيارة الموقع الرسمي لشركة سوني. ادخل البريد الإلكتروني ثم اكتب كلمة السر. انقر على أيقونة الحساب. اضغط على أيقونة الوسائط ثم حدد إلغاء التفعيل. سيتم عرض رسالة تحذيرية في نافذة أن هذه العملية لن يسمح القيام بها سوى مرة واحدة كل ست أشهر غير إن اللاعب لن يتمكن من الدخول إلى الألعاب التي تم تحميلها إلا إذا كان الحساب قد تم تفعيله. وفي الخطوة الأخيرة انقر على أيقونة موافق.

معرف الاتصال في أجهزة سوني

معرف الاتصال يعني اسم المستخدم حيث يتم خلاله تعريف حساب العميل على psn غير أنه يمكن للعملاء أن يتأكد من الاتصال بالإنترنت في أثناء الدخول إلى ملف التعريف يسمح للمستخدم بأن يغير أو يعدل في معرف الاتصال الخاص به في أي وقت يريد غير أن أول عملية تغيير تتم بشكل مجاني ويتوفر الكثير من الخصومات التي تقدمها الشركة للعملاء في المرات القادمة التي يريد فيها تغيير معرف الاتصال.

خطوات تغيير المعارف الاتصال على الإنترنت

يستطيع المستخدم أن يغير معادلة الاتصال الخاصة بكل سهولة عن طريق اتباع النقاط التالية: