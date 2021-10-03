للمزيد من الحماية المطلوبة على الرسائل والدردشات في تطبيق واتس اب تحتاج إلى إخفاء الرسائل والمحادثات على واتس اب، وهي من بين خصائص ومزايا واتس اب بعد تحديثات واتساب الجديدة 2021 – 2022، وهناك بعض الخطوات التي يمكن أن يتبعها مستخدمي واتس اب لتامين الحسابات والدردشات الخاصة عبر إخفاء بعض الرسائل المرغوبة مع التمكن من استرجاعها في أي وقت، في السياق التالي نقدم خطوات إخفاء واسترجاع الدردشات على واتس اب 2022.

خطوات إخفاء واسترجاع الدردشات على واتس اب

للتمكن من إخفاء الرسائل واسترجاعها في أي وقت ترغب به للحماية من فقدانها أو حمايتها من المتطفلين، يجب اتباع الخطوات التالية:

إخفاء الدردشات في واتس اب على الايفون

يتم فتح تطبيق واتس اب.

ثم ابحث عن الدردشة التي ترغب في إخفائها.

يتم سحب بالإصبع الدردشة نحو اليمين.

ثم اضغط على خيار أرشفة archive

هكذا تجد أن الدردشة قد تم أرشفتها، وقد اختفت من قائمة الدردشات لتنتقل إلى الأرشيف.

إلغاء أرشفة الدردشات في واتس اب ايفون

لاسترجاع الرسائل من الأرشفة لقائمة الدردشات العامة، يتم اتباع التالي:

افتح تطبيق واتساب، ومن اعلى قائمة الدردشات اضغط على الدردشات المؤرشف.

ابحث عن الدردشة التي ترغب في الرجوع عن أرشفتها.

مرر بإصبعك يمينًا على الدردشة.

ثم انقر على unarchive

أرشفة الدردشات في واتساب على الأندرويد

يتم أرشفة الدردشات وإخفائها على جهاز الهاتف الذي يعمل بنظام التشغيل الأندرويد من خلال اتباع الخطوات التي تأتي على النحو التالي:

انقر مطولًا على الدردشة التي ترغب في إخفائها ونقلها إلى الأرشيف.

اضغط على زر الأرشيف والذي تجده في أعلى واجهة الواتس اب ويكون على شكل حقيبة بأوسطها سهم لأسفل.

كيفية إلغاء أرشفة الدردشة على واتس اب أندرويد