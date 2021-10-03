خطوات إخفاء واسترجاع الدردشات على واتس اب 2022
للمزيد من الحماية المطلوبة على الرسائل والدردشات في تطبيق واتس اب تحتاج إلى إخفاء الرسائل والمحادثات على واتس اب، وهي من بين خصائص ومزايا واتس اب بعد تحديثات واتساب الجديدة 2021 – 2022، وهناك بعض الخطوات التي يمكن أن يتبعها مستخدمي واتس اب لتامين الحسابات والدردشات الخاصة عبر إخفاء بعض الرسائل المرغوبة مع التمكن من استرجاعها في أي وقت، في السياق التالي نقدم خطوات إخفاء واسترجاع الدردشات على واتس اب 2022.
خطوات إخفاء واسترجاع الدردشات على واتس اب
للتمكن من إخفاء الرسائل واسترجاعها في أي وقت ترغب به للحماية من فقدانها أو حمايتها من المتطفلين، يجب اتباع الخطوات التالية:
إخفاء الدردشات في واتس اب على الايفون
- يتم فتح تطبيق واتس اب.
- ثم ابحث عن الدردشة التي ترغب في إخفائها.
- يتم سحب بالإصبع الدردشة نحو اليمين.
- ثم اضغط على خيار أرشفة archive
- هكذا تجد أن الدردشة قد تم أرشفتها، وقد اختفت من قائمة الدردشات لتنتقل إلى الأرشيف.
إلغاء أرشفة الدردشات في واتس اب ايفون
لاسترجاع الرسائل من الأرشفة لقائمة الدردشات العامة، يتم اتباع التالي:
- افتح تطبيق واتساب، ومن اعلى قائمة الدردشات اضغط على الدردشات المؤرشف.
- ابحث عن الدردشة التي ترغب في الرجوع عن أرشفتها.
- مرر بإصبعك يمينًا على الدردشة.
- ثم انقر على unarchive
أرشفة الدردشات في واتساب على الأندرويد
يتم أرشفة الدردشات وإخفائها على جهاز الهاتف الذي يعمل بنظام التشغيل الأندرويد من خلال اتباع الخطوات التي تأتي على النحو التالي:
- انقر مطولًا على الدردشة التي ترغب في إخفائها ونقلها إلى الأرشيف.
- اضغط على زر الأرشيف والذي تجده في أعلى واجهة الواتس اب ويكون على شكل حقيبة بأوسطها سهم لأسفل.
كيفية إلغاء أرشفة الدردشة على واتس اب أندرويد
- بعد فتح تطبيق واتس اب تظهر في أعلى الدردشات كلمة مؤرشفة انقر عليها.
- ابحث عن الدردشة التي ترغب في استرجاعها.
- اضغط عليها نقرة مطولة.
- انقر على زر إلغاء الأرشفة والذي يظهر بجانب السلة في أعلى الواجهة.