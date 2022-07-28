خطوات إجراء إعادة ضبط المصنع لهاتف آيفون 13 دون حذف البيانات

في كثير من الأحيان يحتاج العديد من الأشخاص إجراء إعادة ضبط المصنع لهاتف آيفون 13، وذلك لظروف متعددة منها عند الرغبة في بيع الهاتف أو في حالة تكرار حدوث تعطيل للتطبيقات ما يجعل ضبط المصنع هو الحل الوحيد، ولكن يخشى البعض فقدان البيانات، الموجودة على الهاتف وعودته للحالة الأولى له عند بداية تشغيله للمرة الأولى، لذا نوضح أنه يوجد طرق متعددة يمكن من خلالها الاحتفاظ بالبيانات عند إجراء ضبط المصنع للهاتف.

إعادة ضبط المصنع لهاتف آيفون 13

من أهم الطرق التي يمكن اتباعها عند إجراء ضبط المصنع لهاتف آيفون 13 دون فقدان البيانات، هي القيام بنسخة احتياطية لبيانات الهاتف من خلال استخدام Finder على جهاز Mac أو من خلال استخدام iCloud أو windows.

القيام بمسح محتوى الهاتف قبل إجراء ضبط المصنع من الإعدادات الرئيسية.

إعادة ضبط المصنع لهاتف الآيفون وهو مغلق

في حالة تم تعطيل الهاتف أو نسيان كلمة المرور لفتح الهاتف، يمكن إجراء ضبط مصنع له وهو مغلق من خلال البرامج التالية:

تحميل برنامج Tenorshare 4u Key، على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، وبعد تشغيله يتم توصيل الهاتف بجهاز الكمبيوتر واختيار مسار التحميل على البرنامج لتحميل فك قفل الهاتف، ثم اتباع التعليمات التي تظهر على الهاتف ليتم ضبط إعداداته من جديد.

كذلك يمكن استخدام برنامج iTunes وتحميله على جهاز الكمبيوتر تشغيله وتسجيل الدخول إليه ثم توصيل الهاتف من خلال وصلة USB ، الضغط على أيقونة استعادة ضبط مصنع ، وسيقوم البرنامج بشكل تلقائي بإجراء عملية ضبط المصنع للهاتف وهو مغلق وسيعود للتشغيل بشكل جديد مرة أخرى.

إعادة ضبط مصنع للايفون بدون حذف البيانات

الجدير بالذكر أن الطريقة الأمثل لضمان عدم فقدان البيانات أثناء عملية ضبط المصنع لهاتف آيفون 13، هي مسح محتوى البيانات بعد إجراء نسخة احتياطية، حيث يساعد هذا الأمر في عملية مسح الملفات الضارة على الجهاز، ويمكن استعادة البيانات مرة أخرى من خلال جوجل بعد إجراء النسخة الاحتياطية، بمجرد تسجيل الدخول إلى الحساب الشخصي على جوجل.