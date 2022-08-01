خطة جهنمية.. تحذير لكل مستخدمي gmail و Hotmail من هذا الأمر

كشفت صحيفة “ديلي ميل” الإنجليزية، نقلا عن المركز الوطني للإبلاغ عن جرائم الاحتيال الإلكتروني، عن خطر كبير يتهدد كل مستخدمي البريد الإلكتروني المقدم من جوجل وهو gmail، والبريد المقدم من مايكروسوفت وهو Hotmail.

سرقة البيانات الشخصية من خلال البريد الإلكتروني

أوضحت الصحيفة الإنجليزية، أن هناك مجموعة من المتسللين إلكترونيا، يرسلون رسائل مزيفة إلى مستخدمي gmail و Hotmail، ينتحلون من خلالها صفة شركة شحن شهيرة.

ويخبرون الشخص المستهدف من خلال الرسالة أن هناك طردا قادما له في الطريق ويجب عليه استلامه، وذلك من خلال النقر على الرابط الموجود في الرسالة، وبعد الدخول إلى الرابط يطلب من الضحية إدخال كل معلومات الدفع والبيانات الشخصية الخاصة به، ومن ثم يتم الاستيلاء عليها.

تحذير لكل مستخدمي gmail و Hotmail

وجه المركز الوطني للإبلاغ عن الاحتيال وجرائم الإنترنت، تحذيرا لكل مستخدمي جوجل ومايكروسوفت من هذه الرسالة المزيفة، وطالبوا من الجميع تجاهلها، حفاظا على بياناتهم الشخصية وأموالهم أيضا.

وأوضح أن الرسالة تأتي باسم شركة شحن شهيرة وهي UPS، ولكن يمكن كشفها من خلال الحرف الذي تم تبديله من المتسللين، حيث تصل الرسالة باسم IPS.

وشدد المركز على ضرورة تجاهلها؛ لأن مجرد الضغط على الرابط يساوي تعريض كل بيانات المستخدم لخطر حقيقي.