خطة الأسعار الجديدة لإشتراكات نتفلكس في الشرق الأوسط 2022

اشتهرت شبكة نتفلكس العالمية بالشرق الأوسط بعرض محتويات الفيديو و امتد إلى الإنتاج السينمائي وزاد عدد المشتركين بالتطبيق ليصل في عام 2018 إلى 137 مليون مشترك في جميع أنحاء العالم ويصل إلى 58 مليون مشترك في الولايات المتحدة الأمريكية ويتم زيادة أسعار اشتراك شبكة نتفليكس مؤخرا خلال السنوات القليلة الأخيرة بشكل سريع ، حيث أن كانت أول زيادة في الأسعار أعلنت عنها في عام 2014، وكانت هناك تخوفات وقتها من فقدان المشاركين.

وتأتي زيادة أسعار الاشتراكات في الوقت الذي تنافس شبكة نتفلكس العديد من خدمات البث الأخرى، مثل HBO max و Desiny plus، ما أجبرها لإنفاق المزيد من الأموال للتعاقد مع شركات إنتاج بل والإنتاج الخاص لمحتويات يتم بثها حصريا من خلال شبكتها من أجل تقديم محتوى متميز لمشتركيها وذلك تم إعلانه رسميا من خلال متحدث باسم «نتفليكس» في تصريحات لوكالة «رويترز» إن المنصة تقوم بتحديث أسعارها حتى تتمكن من الاستمرار في تقديم مجموعة متنوعة من خيارات الترفيه عالية الجودة.

خطة الأسعار الجديدة لاشتراكات نتفلكس العالمية 2022

وقد أعلنت شبكة نتفلكس عن رفعها أسعار جميع خطط اشتراكاتهم الشهرية داخل أمريكا وكندا وسوف ترتفع الخطة القياسية للشركة إلى 15.50 دولار أمريكي في الشهر، بدلا من 14 دولار فقط، بينما سترتفع خطة 4K إلى 20 دولار أميركي في الشهر، بعد أن كان سعرها 18 دولار أما خطة الاشتراك الشهرية والتي لا تتضمن إتاحة أعمال فنية بجودة «HD»، ترتفع دولارا واحدا فقط، من 9 إلى 10 دولارات، وتدخل زيادات الأسعار حيز التنفيذ على الفور للمشتركين الجدد، ما بالنسبة للمشتركين الحاليين، فسيتم طرح التغييرات بصورة تدريجية وسيتم إخطار المشتركين في شبكة نتفلكس عبر البريد الإلكتروني بدخول الأسعار الجديدة الجديدة حيز التنفيذ قبل 30 يومًا.

طريقة الاشتراك بمنصة نتفلكس العالمية

يمكنكم الاشتراك بمنصة نتفلكس عن طريق تحميل التطبيق على الهاتف أو على جهاز البلايستشن ثم يتم إدخال البيانات الشخصية ورقم الهاتف و البريد الإلكتروني الخاص بكم مع تحديد اختيار خطة الأسعار المناسبة لكم وسيتم إرسال رسالة تأكيد لدفع قيمة الاشتراك الشهرية التي تم اختيارها ليتم تفعيل التطبيق بعد الدفع الإلكتروني لتستمتع بأفضل المسلسلات والأفلام بمختلف اللغات والجنسيات العالمية واختيار المفضل لكم ومتابعتها مباشرة أو تحميلها لمشاهدتها لاحقا